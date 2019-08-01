В Хабаровском крае люди ощутили подземные толчки

Posted 1 августа 2019, 01:32
Published 1 августа 2019, 01:32
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Первые толчки люди начали ощущать в конце рабочего дня 31 июля, ориентировочно в 18:25 по местному времени. Позднее колебание земли подтвердила Геофизическая служба Российской академии наук.
После окончания толчков, в районе при администрации поселения Охотск, были собраны четыре рабочих группы, которые обследовали жилые дома и важные постройки на наличие повреждений и разрушений.
Несмотря на то, что жители Хабаровского края смогли почувствовать подземные толчки, разрушений обнаружено не было.
Примечательно, что сейсмическая активность на Дальнем Востоке в последнее время возросла. Так, в начале лета на Камчатке проснулся спящий вулкан Большая Удина. Если все же произойдет его извержение, то могут пострадать некоторые поселения.
Большая Удина расположен в Ключевской группе вулканов на полуострове Камчатка. С начала 1960-х годов специалисты считали его не активным. Активность вулкана начала расти под конец 2017 года — толчки стали чаще, а их мощность постепенно увеличивалась.