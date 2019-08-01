В здании МУПВ «Некрополь» проходят обыски — источник

Posted 1 августа 2019, 05:02
Published 1 августа 2019, 05:02
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Собеседник агентства пояснил, что обыски в здании муниципального унитарного предприятия Владивостока «Некрополь» организованы в рамках проведения следственных действий. О каком именно уголовном деле может идти речь источник не уточнил.
Известно также о том, что в следственных действиях принимают участие сотрудники ФСБ и Следственного комитета России по Приморскому краю. В СК пока не комментируют поступившую информацию.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 1 августа, источник сообщил о том, что якобы МУПВ «Некрополь» временно прекратил свою деятельность. С чем это было связано доподлинно неизвестно, однако источник также пояснил, что якобы в здании прошли обыски. Эту информацию подтвердил и другой источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе мэрии Владивостока корреспонденту агентства отметили, что информация уточняется. А одна из сотрудниц предприятия сначала сказала, что «Некрополь» работает в прежнем режиме, но на вопрос о том, действительно ли в здании проходят обыски, она выдержала паузу, посоветовала обратиться в приёмную и прервала разговор.