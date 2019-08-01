В здании МУПВ «Некрополь» проходят обыски — источник

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в четверг, 1 августа, источник сообщил о том, что якобы МУПВ «Некрополь» временно прекратил свою деятельность. С чем это было связано доподлинно неизвестно, однако источник также пояснил, что якобы в здании прошли обыски. Эту информацию подтвердил и другой источник, знакомый с ситуацией.