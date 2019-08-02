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Posted 2 августа 2019, 07:17

Published 2 августа 2019, 07:17

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

День Воздушно-десантных войск отметили во Владивостоке

2 августа 2019, 07:17
В столице Дальнего Востока в пятницу, 2 августа, отметили День Воздушно-десантных войск. Всё началось с автопробега. В дальнейшем воины-десантники отправились к мемориалу приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, где состоялся митинг. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что во Владивостоке отметили 89-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В связи с этим в городе состоялся автопробег, который начался от острова Русский и вплоть до парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока. После этого в приморской столице состоялся митинг у мемориала приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

В рамках митинга также звучали различные музыкальные композиции, которые исполнили коллективы города. В завершении участники возложили цветы к мемориалу.

#Новости#Общество#Владивосток#День ВДВ
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