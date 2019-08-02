День Воздушно-десантных войск отметили во Владивостоке

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что во Владивостоке отметили 89-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск. В связи с этим в городе состоялся автопробег, который начался от острова Русский и вплоть до парка Победы на проспекте 100-летия Владивостока. После этого в приморской столице состоялся митинг у мемориала приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.