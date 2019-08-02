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Posted 2 августа 2019, 06:59

Published 2 августа 2019, 06:59

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Дмитрий Медведев озвучил главные минусы Дальнего Востока

Дмитрий Медведев озвучил главные минусы Дальнего Востока

2 августа 2019, 06:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Субсидии
Премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Южно-Сахалинск заявил, что правительство выделит дополнительно 94 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока. По его мнению, в ДФО очень низкая плотность населения и недостаточность инфраструктуры, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации агентства ТАСС, на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 94 миллиарда рублей на три года.

По словам премьер-министра, главными минусами жизни на Дальнем Востоке являются удалённость от центра страны, низкая плотность населения и недостаточно развитая инфраструктура. В некоторых населённых пунктах имеются проблемы с доступностью медицинской помощи, не хватает детских садов. В каждом регионе имеются много нерешённых вопросов, связанных с жилищным фондом, а именно с ветхим аварийным жильём.

На выделенные 94 миллиардов рублей за три года года на Дальнем Востоке должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 общеобразовательных школ, восемь детских садов, 27 спортивных объектов и 20 объектов культуры.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, в июле этого года администрация Приморья заявило о том, что в этом году будут отремонтированы 79 общеобразовательных школ. Деньги на реализацию капитального ремонта будут выделены субсидии из краевого бюджета.

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#Новости#Общество#Дальний Восток#Регионы ДФО#Субсидии#Медведев
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