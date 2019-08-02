Дмитрий Медведев озвучил главные минусы Дальнего Востока

Posted 2 августа 2019, 06:59
Published 2 августа 2019, 06:59
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
По информации агентства ТАСС, на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 94 миллиарда рублей на три года.
По словам премьер-министра, главными минусами жизни на Дальнем Востоке являются удалённость от центра страны, низкая плотность населения и недостаточно развитая инфраструктура. В некоторых населённых пунктах имеются проблемы с доступностью медицинской помощи, не хватает детских садов. В каждом регионе имеются много нерешённых вопросов, связанных с жилищным фондом, а именно с ветхим аварийным жильём.
На выделенные 94 миллиардов рублей за три года года на Дальнем Востоке должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 общеобразовательных школ, восемь детских садов, 27 спортивных объектов и 20 объектов культуры.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, в июле этого года администрация Приморья заявило о том, что в этом году будут отремонтированы 79 общеобразовательных школ. Деньги на реализацию капитального ремонта будут выделены субсидии из краевого бюджета.