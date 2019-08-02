Дмитрий Медведев озвучил главные минусы Дальнего Востока

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, в июле этого года администрация Приморья заявило о том, что в этом году будут отремонтированы 79 общеобразовательных школ. Деньги на реализацию капитального ремонта будут выделены субсидии из краевого бюджета.