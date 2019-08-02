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Posted 2 августа 2019, 04:49

Published 2 августа 2019, 04:49

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Проблемный центр во Владивостоке заинтересовал Росздравнадзор

Проблемный центр во Владивостоке заинтересовал Росздравнадзор

2 августа 2019, 04:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Представители территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю планируют участвовать в проверке ситуации, сложившейся в центре социальной реабилитационной помощи «Рассвет» во Владивостоке. Они не могут организовать свою собственную проверку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным РИА Новости, представители Росздравнадзора примут участие в проверке в случае, если такая необходимость возникнет у приморских следователей. Свою проверку организовать они не могут по причине того, что у центра «Рассвет» отсутствовала лицензия, которая позволяла бы сотрудникам центра реабилитационной помощи осуществлять медицинскую деятельность. Однако в Росздравнадзоре поддерживают контакты со следователями и держат ситуацию на контроле.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что проверка в центре социальной реабилитационной помощи «Рассвет» начались после того, как там умер 31-летний мужчина. Ранее он обратился к сотрудникам центра для того, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Следователи провели обыски, опросили свидетелей. В итоге, за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

#Новости#Общество#Владивосток#Реабилитационный центр
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