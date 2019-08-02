Проблемный центр во Владивостоке заинтересовал Росздравнадзор

Posted 2 августа 2019, 04:49
Published 2 августа 2019, 04:49
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По данным РИА Новости, представители Росздравнадзора примут участие в проверке в случае, если такая необходимость возникнет у приморских следователей. Свою проверку организовать они не могут по причине того, что у центра «Рассвет» отсутствовала лицензия, которая позволяла бы сотрудникам центра реабилитационной помощи осуществлять медицинскую деятельность. Однако в Росздравнадзоре поддерживают контакты со следователями и держат ситуацию на контроле.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что проверка в центре социальной реабилитационной помощи «Рассвет» начались после того, как там умер 31-летний мужчина. Ранее он обратился к сотрудникам центра для того, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Следователи провели обыски, опросили свидетелей. В итоге, за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.