Проблемный центр во Владивостоке заинтересовал Росздравнадзор

По данным РИА Новости, представители Росздравнадзора примут участие в проверке в случае, если такая необходимость возникнет у приморских следователей. Свою проверку организовать они не могут по причине того, что у центра «Рассвет» отсутствовала лицензия, которая позволяла бы сотрудникам центра реабилитационной помощи осуществлять медицинскую деятельность. Однако в Росздравнадзоре поддерживают контакты со следователями и держат ситуацию на контроле.