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Posted 1 августа 2019, 23:22

Published 1 августа 2019, 23:22

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Турфирмы Хабаровского края попросили частично прекратить работу

Турфирмы Хабаровского края попросили частично прекратить работу

1 августа 2019, 23:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Туристические фирмы Хабаровского края получили от главного управления МЧС России по региону сообщения с просьбой об временном приостановлении сплавов по рекам и других экскурсий по водным объектам края, чтобы исключить несчастные случаи с людьми, сообщает РИА «Восток-Медиа».

МЧС России по Хабаровскому краю было вынуждено обратиться с главами турфирм с такой просьбой в сезон, когда край находится, буквально, в режиме ЧС из-за паводков.

Как рассказали в ведомстве, туристическим фирмам края нужно просто немного потерпеть и переждать период «большой воды». По словам специалистов МЧС, реки никуда не денутся и после спада уровня воды, туристические походы и сплавы можно будет продолжить. Если предлагать людям туры по рекам края и сейчас, в такой опасный сезон, то поход может омрачиться несчастным случаем.

Напомним, что на сегодняшний день в Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации. Малые реки региона уже охвачены паводком из-за сильных ливней, которые прошли накануне. На реке Амур продолжает движение гребень паводка со стороны Амурской области, где уже некоторые поселения, расположенные в низине, подтоплены.

По подсчетам специалистов, этот гребень приблизится к столице Хабаровского края уже в конце следующей недели, ориентировочно с 8 по 10 августа. Воды в Амуре может стать больше и его уровень, по прогнозам, может вырасти до 580-630 сантиметров.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Река#Туристические компании#Река Амур
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