Турфирмы Хабаровского края попросили частично прекратить работу

Как рассказали в ведомстве, туристическим фирмам края нужно просто немного потерпеть и переждать период «большой воды». По словам специалистов МЧС, реки никуда не денутся и после спада уровня воды, туристические походы и сплавы можно будет продолжить. Если предлагать людям туры по рекам края и сейчас, в такой опасный сезон, то поход может омрачиться несчастным случаем.