Мотоциклист слетел с трассы в Приморье

Posted 5 августа 2019, 08:50
Published 5 августа 2019, 08:50
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
В пресс-службе УМВД России по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл в районе улицы Некрасова в Уссурийске. Так, 48-летний водитель мотоцикла, по неизвестным причинам, не справился с управлением, в результате чего мотоцикл улетел в кювет. Прибывшие на место происшествия представители ГИБДД пояснили, что в результате ДТП пострадал не только водитель, но и 42-летний пассажир. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Позже выяснилось, что в реанимационном отделении водитель скончался. Стаж его вождения на момент ДТП составлял 20 лет. Теперь по данному факту организована проверка.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце июля в столице Дальнего Востока на дороге перевернулся мотоцикл, в котором находились несовершеннолетние. Водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.