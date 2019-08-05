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Posted 5 августа 2019, 08:50

Published 5 августа 2019, 08:50

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Мотоциклист слетел с трассы в Приморье

5 августа 2019, 08:50
Сюжет
Происшествие
В Уссурийском городском округе водитель мотоцикла не справился с управлением, в результате чего транспортное средство улетело в кювет. Водитель и пассажир были госпитализированы, в реанимационном отделении водитель мотоцикла скончался, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл в районе улицы Некрасова в Уссурийске. Так, 48-летний водитель мотоцикла, по неизвестным причинам, не справился с управлением, в результате чего мотоцикл улетел в кювет. Прибывшие на место происшествия представители ГИБДД пояснили, что в результате ДТП пострадал не только водитель, но и 42-летний пассажир. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Позже выяснилось, что в реанимационном отделении водитель скончался. Стаж его вождения на момент ДТП составлял 20 лет. Теперь по данному факту организована проверка.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в конце июля в столице Дальнего Востока на дороге перевернулся мотоцикл, в котором находились несовершеннолетние. Водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Мотоцикл#ДТП
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