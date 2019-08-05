Мотоциклист слетел с трассы в Приморье

В пресс-службе УМВД России по Приморью корреспонденту агентства рассказали о том, что инцидент произошёл в районе улицы Некрасова в Уссурийске. Так, 48-летний водитель мотоцикла, по неизвестным причинам, не справился с управлением, в результате чего мотоцикл улетел в кювет. Прибывшие на место происшествия представители ГИБДД пояснили, что в результате ДТП пострадал не только водитель, но и 42-летний пассажир. Они были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.