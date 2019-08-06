Крупный штраф заплатит приморец за сорванный погон

Из материалов дела прокуратуры Приморского края известно, что в марте этого года в Фокино произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Карла Маркса. Прибывший наряд ГИБДД попросил предъявить документы на автомобиль у водителя. Данное требование не понравилось пассажиру автомобиля, который начал высказывать своё недовольство в адрес представителя власти. Дальше мужчина ещё больше вошёл в кураж и начал публично оскорблять сотрудника ГИБДД в присутствии свидетелей.