Крупный штраф заплатит приморец за сорванный погон

Posted 6 августа 2019, 08:00
Published 6 августа 2019, 08:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Из материалов дела прокуратуры Приморского края известно, что в марте этого года в Фокино произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Карла Маркса. Прибывший наряд ГИБДД попросил предъявить документы на автомобиль у водителя. Данное требование не понравилось пассажиру автомобиля, который начал высказывать своё недовольство в адрес представителя власти. Дальше мужчина ещё больше вошёл в кураж и начал публично оскорблять сотрудника ГИБДД в присутствии свидетелей.
Чтобы утихомирить буйного пассажира, полицейские применили спецсредства. После этого мужчина только больше разозлился и нанёс удар по лицу сотруднику, сорвав погон.
На судебном заседании в августе текущего года за сопротивление и публичное унижение сотрудника ГИБДД мужчину приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Стоит отметить, что подсудимый признал свою вину и раскаиваялся в содеянном.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, жительница Находки обратилась в полицию с жалобой на соседей, шумящих в ночное время. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но, вместо разъяснений от гулящей компании, получили порцию критики. Одна из женщин, находящаяся в квартире, публично оскорбила полицейского. За данное правонарушение против неё возбудили уголовное дело.