vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа 2019, 08:00

Published 6 августа 2019, 08:00

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Крупный штраф заплатит приморец за сорванный погон

Крупный штраф заплатит приморец за сорванный погон

6 августа 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Фокинский городской суд вынес приговор местному жителю за оказание сопротивления и публичное оскорбление сотрудника полиции. Теперь гражданин должен будет заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Из материалов дела прокуратуры Приморского края известно, что в марте этого года в Фокино произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Карла Маркса. Прибывший наряд ГИБДД попросил предъявить документы на автомобиль у водителя. Данное требование не понравилось пассажиру автомобиля, который начал высказывать своё недовольство в адрес представителя власти. Дальше мужчина ещё больше вошёл в кураж и начал публично оскорблять сотрудника ГИБДД в присутствии свидетелей.

Чтобы утихомирить буйного пассажира, полицейские применили спецсредства. После этого мужчина только больше разозлился и нанёс удар по лицу сотруднику, сорвав погон.

На судебном заседании в августе текущего года за сопротивление и публичное унижение сотрудника ГИБДД мужчину приговорили к штрафу в размере 60 тысяч рублей. Стоит отметить, что подсудимый признал свою вину и раскаиваялся в содеянном.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, жительница Находки обратилась в полицию с жалобой на соседей, шумящих в ночное время. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но, вместо разъяснений от гулящей компании, получили порцию критики. Одна из женщин, находящаяся в квартире, публично оскорбила полицейского. За данное правонарушение против неё возбудили уголовное дело.

Материалы по теме
Сотрудник ДПС избил жителя Владивостока за матыЖенщина, оскорбившая сотрудников милиции в Приморье, предстанет перед судом Жительница Приморья раскошелится за нецензурную брань
#Новости#Суд#Фокино#Полиция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика