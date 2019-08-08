О чём говорят документы: подробности деятельности «похоронного короля» Владивостока

МУПВ «Некрополь» за годы своего существования принимало участие в различных судебных тяжбах более тридцати раз. Первым иском компания попыталась привлечь к административной ответственности государственного инспектора Советского района по пожарному надзору. Делу не был дан ход и три года после этого, вплоть до 2011 года, «Некрополь» больше не принимал участия в судах. После 2011 года предприятие начало часто отстаивать свои права в арбитражном суде, однако в этих судебных тяжбах нет практически ничего интересного, за исключением целого ряда исков к Минфину России. Первый иск к министерству «Некорополь» подал в 2013 году. Компания потребовала возместить из бюджета стоимость захоронения неизвестных тел в размере 2 801 460 рублей. Подобные иски «Некрополь» подавал ещё в 2015 и 2018 годах на сумму 3 191 050 рублей и 2 216 940 рублей соответственно. Во всех случаях суд постановил возместить муниципальному предприятию стоимость похорон неизвестных лиц. Их количество прописано в судебных актах. Всего предприятие в период с января 2013 по октябрь 2015 похоронило 475 человек, не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя. Эта цифра важна для следующего пункта. В чём же всё-таки обвиняют «похоронного короля»?