О чём говорят документы: подробности деятельности «похоронного короля» Владивостока

Posted 8 августа 2019, 05:30
Published 8 августа 2019, 05:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
О чём говорят госзакупки?
Первая госзакупка предприятия официально состоялась в 2007 году. Компания успешно заключила три контракта на сумму 625 750 рублей и не участвовала в закупках следующие четыре года. С чем был связан перерыв, неизвестно. Только в 2011 году предприятие возобновило свою деятельность на аукционах, и в 2013 году «Некрополь» достиг своего рекорда. Компания выиграла 7 контрактов на сумму 15 905 507 рублей. В последующие годы активность предприятия пошла на спад, только один раз «Некрополь» приблизился к рекордной сумме в 2016 году, но так её и не достиг. Услугами муниципального предприятия, по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, пользуется ограниченный круг клиентов из числа бюджетных структур. Как правило, это владивостокская больница № 2, краевая клиническая больница № 1, краевой противотуберкулёзный диспансер и управление дорог и благоустройства Владивостока. В рамках контракта с последней компанией, МУПВ «Некрополь» содержит места захоронений во Владивостоке в надлежащем виде.
В закупках, где «Некрополь» выступает поставщиком, практически нет ничего интересного. Куда более любопытно выглядят закупки, где МУПВ «Некрополь» выступает заказчиком. В 2016 году 18 контрактов предприятия из 43 были заключено с компанией ООО «Турмалин ДВ» на сумму 10 417 428 рублей. Кроме того, «Турмалин ДВ» — единственная компания, которая сотрудничала с МУПВ «Некрополь» три года подряд. Каждый год «Некрополь» полностью обновлял список поставщиков. Любопытно, что в основном «Турмалин ДВ» выигрывал тендеры на ремонт дорог, а несколько раз даже подряжался чинить кремационные печи. Что помогало компании три года подряд выигрывать тендеры «Некрополя»?
Всё дело в «Трое». ООО «Троя», это юридическое лицо, которому принадлежит компания «Турмалин ДВ». Этой же компании ранее принадлежало 20% компании ООО «Пантеон П», занятой организацией похорон. А «Пантеоном П», в свою очередь, руководил Сергей Чеховской, человек, владеющий двумя компаниями, ранее принадлежавшими Игорю Бабынину — ООО «Похоронный дом» и ООО «Хоум бар». Кроме того, Чеховской ранее был совладельцем компании ПАО «Стикс П», главой которой был Сергей Верёвкин, владелец 70% «Трои».
О чём говорят судебные акты?
МУПВ «Некрополь» за годы своего существования принимало участие в различных судебных тяжбах более тридцати раз. Первым иском компания попыталась привлечь к административной ответственности государственного инспектора Советского района по пожарному надзору. Делу не был дан ход и три года после этого, вплоть до 2011 года, «Некрополь» больше не принимал участия в судах. После 2011 года предприятие начало часто отстаивать свои права в арбитражном суде, однако в этих судебных тяжбах нет практически ничего интересного, за исключением целого ряда исков к Минфину России. Первый иск к министерству «Некорополь» подал в 2013 году. Компания потребовала возместить из бюджета стоимость захоронения неизвестных тел в размере 2 801 460 рублей. Подобные иски «Некрополь» подавал ещё в 2015 и 2018 годах на сумму 3 191 050 рублей и 2 216 940 рублей соответственно. Во всех случаях суд постановил возместить муниципальному предприятию стоимость похорон неизвестных лиц. Их количество прописано в судебных актах. Всего предприятие в период с января 2013 по октябрь 2015 похоронило 475 человек, не имеющих супруга, близких родственников либо законного представителя. Эта цифра важна для следующего пункта. В чём же всё-таки обвиняют «похоронного короля»?
О чём говорят СМИ?
На сегодняшний день Игорь Бабынин задержан и обвиняется в получении взятки. Согласно информации приморских СМИ, в течение нескольких лет он получил десятки миллионов рублей от коммерческих структур, ведущих свою деятельность на городских кладбищах. При этом силовики неохотно дают комментарии к ситуации и не спешат раскрывать подробности дела.
Год назад Бабынин оставил должность главы «Некрополя» после того, как ряд местных СМИ сообщил о фальсификации документов, касающихся невостребованных трупов. Сообщалось, что с родственниками погибших заключались договоры о захоронении тела за их счёт, в то время как телу присваивалась категория «невостребованный» ради получения денег из городского бюджета. После того, как «похоронными делами» Бабынина заинтересовалась прокуратура, «король» не только оставил «трон», но и выехал из страны. Через некоторое время, когда скандал понемногу утих, он вернулся в Приморье и, видимо, хотел решить возникшие проблемы на месте, но не получилось.
Помимо двойной бухгалтерии, компанию обвиняли в работе с аффилированными компаниями. МУПВ обвиняли в заключении договоров с коммерческими структурами, владельцем которых являлся именно Бабынин. Кроме того, тема работы «Некрополя» обсуждалась даже в городской Думе и вызвала бурное обсуждение. Возмутился даже Владимир Исаков, преемник депутата Госдумы Виктора Пинского, помогающий ему в сохранении многомиллионных активов. В частности, его возмутила информация о том, что одна и та же услуга оформлялась несколько раз, журналы заявок не велись, а дополнительные услуги оказывались через стороннее ИП.
На сегодняшний день ситуация с МУПВ «Некрополь» всё-таки начала изменяться, и похоронный бизнес во Владивостоке, возможно, получил шанс стать если не полностью, то, хотя бы, чуть более прозрачным. Впрочем, проблема нахождения ритуального бизнеса в России в «тени» актуальна не только для Приморского края, но и для всей России. Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало, о том, как обстоят дела в похоронном бизнесе в других субъектах РФ.