Госзакупка недели: ФСБ в Приморье закупает гинекологические наборы и колбаски

Posted 9 августа 2019, 08:06
Published 9 августа 2019, 08:06
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Согласно положениям Федерального закона № 44, статьи 111 аукционы ФСБ проводятся в закрытом виде, на специальной площадке под названием АСТ ГОЗ, куда простым «гражданским» вход заказан. Поэтому мы не имеем возможности выяснить победителей торгов, но зато можем узнать лоты госзакупок и суммы в открытых реестрах.
По информации бвзы данных СПАРК-Интерфакс, каждый год ФСБ объявляет большое количество аукционов, за один только 2017 год УФСБ России по Приморскому краю заключило 373 контракта на сумму 200 428 745 рублей. Самые большие суммы контрактов фигурируют в договорах с компаниями ПАО «ДЭК», ПАО «Ростелеком» и ФГУП «ГЦСС». Этими контрактами ведомство оплатило себе электричество, интернет и специальную почтовую связь на 27 887 897 рублей, 22 972 640 рублей и 14 323 110 рублей соответственно.
Совместными усилиями пограничного управления ФСБ и УФСБ России по Приморскому краю количество закупок с января 2019 года по сегодняшний день превысило 400 штук. Управление ФСБ России по ПК за эти полгода успело закупить большое количество разнообразных лекарственных средств, в том числе общетонизирующие препараты и психоаналептики. Кроме того УФСБ закупает через госконтракты большое количество продуктов — овощи, крупы, мясо и колбаски. А за полукопченые колбаски ФСБ вообще готово заплатить 43 174 рублей. Закупка на колбаски появилась на сайте госзакупок в июле этого года с формулировкой «для нужд УФСБ России по Приморскому краю в рамках государственного оборонного заказа».
Однако приморское управление ФСБ может удивить не только колбасками. Ведомство также закупило гинекологические наборы и разборный металлический мост. Инженерное сооружение ФСБ готово приобрести за 4 630 750 рублей. Где этот мост будет использоваться, не сообщается.
Кроме того ведомство разместило госзакупку на техническое обслуживание бассейна за 132 390 рублей. Также приморское управление ФСБ намерено приобрести водонепроницаемые наушники и специальные телефоны, исключающие утечку информации.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что мэрия Владивостока опубликовала закупку на новогодний баннер и бетонный блок для ёлки. Стоимость закупки — один миллион рублей. Деньги администрация города намерена потратить на работы по тематическому оформлению территории Владивостокского городского округа в рамках цикла мероприятий, посвящённых празднованию встречи Нового 2020 года.