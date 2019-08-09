Госзакупка недели: ФСБ в Приморье закупает гинекологические наборы и колбаски

Совместными усилиями пограничного управления ФСБ и УФСБ России по Приморскому краю количество закупок с января 2019 года по сегодняшний день превысило 400 штук. Управление ФСБ России по ПК за эти полгода успело закупить большое количество разнообразных лекарственных средств, в том числе общетонизирующие препараты и психоаналептики. Кроме того УФСБ закупает через госконтракты большое количество продуктов — овощи, крупы, мясо и колбаски. А за полукопченые колбаски ФСБ вообще готово заплатить 43 174 рублей. Закупка на колбаски появилась на сайте госзакупок в июле этого года с формулировкой «для нужд УФСБ России по Приморскому краю в рамках государственного оборонного заказа».