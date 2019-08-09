Приморцам рассказали, как отличить настоящие купюры от фальшивых

Возможен и другой вариант, когда работники банка сомневаются в подлинности денег, то они передаются на экспертизу в Банк России вместе с описью, где указаны данные клиента. Если же деньги окажутся настоящими, то их перечислят на банковский счёт клиента. Но если экспертиза выявить «фальшивку», то ущерб не будет возмещён, а к их хозяину возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов.