Приморцам рассказали, как отличить настоящие купюры от фальшивых

Posted 9 августа 2019, 07:58
Published 9 августа 2019, 07:58
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщили в Дальневосточном управления Банка России, любой человек может самостоятельно проверить подлинность банкнот. Каждая бумажная купюра российских рублей имеет целый комплекс защитных знаков. Чтобы разобраться в том, настоящие или фальшивые деньги у вас в кармане, достаточно знать основные три признака.
Все банкноты имеют водяные знаки, защитную нить и микроперфорацию. При наклоне купюр меняются цвета элемента изображения. На новых двухтысячных купюрах при наклоне солнечный диск на изображении моста меняет свое месторасположение. Также начинают проявляться скрытые символы: муаровый узор и изображение букв «РР». Третьим отличительным знаком настоящих российских рублей от фальшивых является повышенная рельефность текстовых и цифровых элементов.
Более тщательную проверку банкнот можно будет произвести в любом из коммерческих банков страны. Во всех офисах имеется специальное оборудование, позволяющее определять настоящие купюры от фальшивых. Если купюры действительно поддельные, то они изымаются и передаются в органы внутренних дел. Самое важное при составлении протокола, владельцу изымаемых денег нужно особо тщательно проверить реквизиты купюр.
Возможен и другой вариант, когда работники банка сомневаются в подлинности денег, то они передаются на экспертизу в Банк России вместе с описью, где указаны данные клиента. Если же деньги окажутся настоящими, то их перечислят на банковский счёт клиента. Но если экспертиза выявить «фальшивку», то ущерб не будет возмещён, а к их хозяину возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов.
Отметим, что ни в коем случае не нужно расплачиваться сомнительными купюрами или передавать их другим людям. За сбыт фальшивых денег можно будет получить наказание по статье 186 УК РФ.
Ранее РИА Восток-Медиа сообщало о том, что за второй квартал 2019 года в Приморье были выявлены фальшивые купюры 96 банкнот российских рублей и 12 банкнот иностранной валюты.