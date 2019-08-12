Россия Протестующая: самые запоминающиеся акции протеста в Москве и России за 30 лет

Posted 12 августа 2019, 13:26
Published 12 августа 2019, 13:26
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Новые Известия» решил вспомнить крупнейшие акции протеста за последние 30 лет.
С 20 июля по 10 августа 2019 года в Москве прошло три акции протеста в которых, по данным «Белого счетчика» приняло участие более 60 тысяч человек, а по подсчетам Министерства внутренних дел всего 20 тысяч.
Возраст основной массы протестующих был до 25 лет и от 36-50 лет, также было достаточно молодежи – от 26 до 35 лет. На митинге также были пенсионеры, возраст которых превышал 65 лет. В основном большинство участников акции были из Москвы.
На улицы столицы страны люди вышли из-за того, что с выборов в Мосгордуму были сняты оппозиционеры и независимые кандидаты. По словам представителей Избиркома все 10 кандидатов не прошли некий «муниципальный фильтр» и большая часть подписей за них была признана недействительной.
К сожалению, волна митингов не повлияло на решение избиркома и все кандидаты до сих пор как были, так и остаются не допущенными до выборов в Мосгордуму, которые состоятся уже 8 сентября текущего года.
Тридцать лет назад, 4 февраля 1990 года на улицы Москвы вышли люди, которые выразили свое недовольство медленным проведением демократических реформ во время дефицита и падения отечественной экономики.
Люди шли от Крымского моста, вдоль по Садовому кольцу и Горьковской улице, выйдя на Манежную площадь, тогда на площадь 50-летия Октября.
По данным организаторов акции недовольных на улицах было около 500 тысяч человек, но власти заявили всего о 200 тысяч участников митинга.
Выступал на акции протеста Борис Ельцин, который позднее стал президентом.
Несмотря на то, что тогда информация о готовящейся акции протеста распространялась медленнее, чем сейчас и листовки с информацией людям выдавали за 3 дня до начала проведения акции протеста, организаторы смогли собрать сотни тысяч людей.
Почти через год, 23 февраля 1991 года в Москве состоялась очередная акция, в которой приняли участие, по разным подсчетам от 600 тысяч до 800 тысяч человек. Все вышедшие на Манежную площадь требовали сохранить Советский союз, однако требования протестующих не были услышаны и СССР все равно позднее развалился.
В этом же году, с 18 по 21 августа 25 тысяч москвичей вышли на защиту Белого дома. Люди выражали недовольство в отношении нового Государственного комитета по Чрезвычайному положению и вводом войск в Москву.
В этот раз протестующие добились своего и на пост президента вернулся Михаил Горбачев, а комитет был ликвидирован. Все это произошло еще и ценой жизни троих человек.
В 1993 году с 21 сентября по 4 октября в Москве прошел «Октябрьский путч» в результате которого погибло 158 человек и более 420 было ранено. Основной причиной таких событий стал политический кризис и противостояние Ельцина и правительства большинству народных депутатов.
Кульминация событий состоялась 3 октября когда в столице России прокатилась волна общественных беспорядков, в ходе которых было прорвано оцепление вокруг Дома Советов России, вооруженный захват мэрии Москвы и попытка вооруженного захвата телецентра «Останкино». Тогда в городе ввели режим ЧС, а Съезд народных депутатов и Верховный совет разогнали с помощью оружия.
В итоге Ельцин остался у руля страны, а также была принята новая Конституция, которая действует в стране до сих пор.
Март 2001 года обозначился в истории Москвы митингом на Пушкинской площади. 31 числа около 20 тысяч человек собрались, чтобы защитить телекомпанию НТВ. По словам экспертов данную акцию протеста можно считать первой против политики Владимира Путина.
Самая массовая и резонансная акция против миграционной политики Москвы и всей России состоялась 11 декабря 2010 года. Причиной того, чтобы 50 тысяч человек вышли на улицу, стала смерть фаната «Спартака» во время драки с уроженцами Северного Кавказа.
В ходе акции полиция задержала 65 человек и 32 получили различные травмы.
В декабре 2011 года санкционированный митинг на Чистых прудах внезапно перерос в несанкционированное шествие. Из 10 тысяч человек, пришедших требовать расследование огромного количества нарушений на выборах и фактов подтасовки результатов, было задержано 300 человек.
Своими действиями протестующие ничего не добились, однако прошедшая акция стала предвестником событий на Болотной площади.
В этом же месяце, уже 24 декабря от 100 тысяч до 120 тысяч человек, по данным организаторов митинга, приняли участие в акции, которая должна была обратить внимание властей на нарушения в парламентских выборах, однако протест тоже не привел ни к какому результату.
В начале мая 2012 года прошла акция протеста, в которой приняли участие не только жители Москвы но и приезжие гости из других городов. Все они выступали против вступления в должность Владимир Путина.
По данным ГУВД в данной акции протеста приняло участие 8 тысяч человек, а по информации, представленной организаторами, число протестующих достигло 100-120 тысяч человек.
Чтобы обеспечить порядок во время мероприятия, было собрано 12,7 тысяч полицейских, которые все же задержали 650 человек, а взят под стражу – 31 участник. Около 40 человек получили травмы, и им понадобилась помощь врачей.
В 2013 году, 13 января от 10 до 50 тысяч человек начали протестовать против нового закона, по которому граждане США больше не смогут брать под опеку несовершеннолетних из России.
К сожалению, акция протеста ни к чему не привела, а закон отменен не был.
Более 40 регионов страны оказались охвачены волной митинга «За достойную медицину», который состоялся в ноябре 2014 года. Несмотря на острую тему акции протеста, мероприятие только в Москве собрало от 4 до 6 тысяч врачей. В остальных регионах участников было намного меньше. Именно поэтому новую реформу, которая в итоге стала причиной массового сокращения врачей, медицинских учреждений, коек и повышения нагрузки на медицинских работников, не отменили.