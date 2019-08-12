Россия Протестующая: самые запоминающиеся акции протеста в Москве и России за 30 лет

Почти через год, 23 февраля 1991 года в Москве состоялась очередная акция, в которой приняли участие, по разным подсчетам от 600 тысяч до 800 тысяч человек. Все вышедшие на Манежную площадь требовали сохранить Советский союз, однако требования протестующих не были услышаны и СССР все равно позднее развалился.