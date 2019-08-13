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Posted 13 августа 2019, 01:27

Published 13 августа 2019, 01:27

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Проверки на дорогах: приморцев попросили потерпеть

Проверки на дорогах: приморцев попросили потерпеть

13 августа 2019, 01:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
С 13 по 16 августа на острове Русский пройдут антитеррористические учения. В связи с этим, по информации сайта администрации региона, могут быть введены возможные ограничения для жителей и гостей столицы Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В мероприятии будут задействованы все силовые ведомства, МЧС, органы власти и управления Приморского края. В рамках учения будут применены законные полномочия представителей власти в необходимом минимальном объёме, среди которых введение временных правовых ограничений на определенных территориях.

О том, какие могут быть введены временные меры в ходе антитеррористических учений, говорится в указе президента Российской Федерации от 14.06.2012 под номером 851. В частности, в зоне антитеррористических учений будет проведен дополнительный инструктаж персонала объектов, где проводятся учения, выставление на улицах и в общественных местах дополнительных нарядов патрулей, усиление контроля досмотра и проверки документов среди граждан. Дополнительно будет проведена инженерно-техническая разведка дорог и основных маршрутов передвижения и скопления людей на наличие взрывных устройств.

В связи с этим возможно образуются заторы и задержки в движении общественного и личного автотранспорта на въезде и выезде с острова Русский. Поэтому администрация края просит жителей отнестись с понимаем к данной обстановке и оказывать содействие представителям правоохранительных органов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что после теракта в 2017 году в Санкт-Петербурге, по всей стране были усилены меры контроля и безопасности в общественных местах. К примеру, в Хабаровском крае пристальное внимание у правоохранительных органов вызывали люди с большими сумками и баулами.

Антитеррористические учения организовывали и в Приморском крае. В связи с этим на федеральной трассе образовалась пробка.

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#Новости#Общество#Владивосток#Антитеррор
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