Проверки на дорогах: приморцев попросили потерпеть

Posted 13 августа 2019, 01:27
Published 13 августа 2019, 01:27
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В мероприятии будут задействованы все силовые ведомства, МЧС, органы власти и управления Приморского края. В рамках учения будут применены законные полномочия представителей власти в необходимом минимальном объёме, среди которых введение временных правовых ограничений на определенных территориях.
О том, какие могут быть введены временные меры в ходе антитеррористических учений, говорится в указе президента Российской Федерации от 14.06.2012 под номером 851. В частности, в зоне антитеррористических учений будет проведен дополнительный инструктаж персонала объектов, где проводятся учения, выставление на улицах и в общественных местах дополнительных нарядов патрулей, усиление контроля досмотра и проверки документов среди граждан. Дополнительно будет проведена инженерно-техническая разведка дорог и основных маршрутов передвижения и скопления людей на наличие взрывных устройств.
В связи с этим возможно образуются заторы и задержки в движении общественного и личного автотранспорта на въезде и выезде с острова Русский. Поэтому администрация края просит жителей отнестись с понимаем к данной обстановке и оказывать содействие представителям правоохранительных органов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что после теракта в 2017 году в Санкт-Петербурге, по всей стране были усилены меры контроля и безопасности в общественных местах. К примеру, в Хабаровском крае пристальное внимание у правоохранительных органов вызывали люди с большими сумками и баулами.
Антитеррористические учения организовывали и в Приморском крае. В связи с этим на федеральной трассе образовалась пробка.