Проверки на дорогах: приморцев попросили потерпеть

О том, какие могут быть введены временные меры в ходе антитеррористических учений, говорится в указе президента Российской Федерации от 14.06.2012 под номером 851. В частности, в зоне антитеррористических учений будет проведен дополнительный инструктаж персонала объектов, где проводятся учения, выставление на улицах и в общественных местах дополнительных нарядов патрулей, усиление контроля досмотра и проверки документов среди граждан. Дополнительно будет проведена инженерно-техническая разведка дорог и основных маршрутов передвижения и скопления людей на наличие взрывных устройств.