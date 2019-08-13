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Posted 13 августа 2019, 02:29

Published 13 августа 2019, 02:29

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Ярмарку на центральной площади Владивостока могут перенести на день раньше

Ярмарку на центральной площади Владивостока могут перенести на день раньше

13 августа 2019, 02:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Ярмарка
Общегородскую ярмарку на центральной площади Владивостока посетил на прошлых выходных губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он проверил ассортимент меда и продукции пчеловодства. И узнал, какой продукт пользуется популярностью среди покупателей. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что на ярмарке, которую в выходные можно посетить на центральной площади Владивостока, пасечники региона предоставляют на суд приморцев лучшие сорта таёжного мёда. При этом они поясняют, что в этом году в крае хороший урожай липы. Одному из пасечников всего с 20 ульев удалось собрать две тонны мёда.

Однако не только мёд пользуется популярностью среди приморцев. На ярмарку посетители приходят и за пчелиным воском, из которого, по словам специалистов, можно сделать лекарства.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье самые большие лесные массивы липы, а таежный мед — экологически чистый, вкусный и полезный.

«То, что наш мед практически весь таежный, имеет большое значение. Особенно сейчас, когда в Европе от гербицидов гибнут пчелы, мед теряет свое качество и чистоту», — заявил глава региона.

При этом жители региона обратились к приморскому губернатору с просьбой перенести время работы ярмарки на центральной площади столицы Дальнего Востока. Они желают, чтобы она работала пятницу и субботу. Олег Кожемяко учёл их пожелания и отметил, что в дальнейшем ярмарки начнут свою работу и в других районах краевого центра.

#Новости#Общество#Владивосток#АПК#Ярмарка
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