Ярмарку на центральной площади Владивостока могут перенести на день раньше

Posted 13 августа 2019, 02:29
Published 13 августа 2019, 02:29
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что на ярмарке, которую в выходные можно посетить на центральной площади Владивостока, пасечники региона предоставляют на суд приморцев лучшие сорта таёжного мёда. При этом они поясняют, что в этом году в крае хороший урожай липы. Одному из пасечников всего с 20 ульев удалось собрать две тонны мёда.
Однако не только мёд пользуется популярностью среди приморцев. На ярмарку посетители приходят и за пчелиным воском, из которого, по словам специалистов, можно сделать лекарства.
Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье самые большие лесные массивы липы, а таежный мед — экологически чистый, вкусный и полезный.
«То, что наш мед практически весь таежный, имеет большое значение. Особенно сейчас, когда в Европе от гербицидов гибнут пчелы, мед теряет свое качество и чистоту», — заявил глава региона.
При этом жители региона обратились к приморскому губернатору с просьбой перенести время работы ярмарки на центральной площади столицы Дальнего Востока. Они желают, чтобы она работала пятницу и субботу. Олег Кожемяко учёл их пожелания и отметил, что в дальнейшем ярмарки начнут свою работу и в других районах краевого центра.