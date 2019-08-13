Ярмарку на центральной площади Владивостока могут перенести на день раньше

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что на ярмарке, которую в выходные можно посетить на центральной площади Владивостока, пасечники региона предоставляют на суд приморцев лучшие сорта таёжного мёда. При этом они поясняют, что в этом году в крае хороший урожай липы. Одному из пасечников всего с 20 ульев удалось собрать две тонны мёда.