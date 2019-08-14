Известного кафе лишились владивостокцы

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, к представителям ведомства поступило обращение о неудовлетворительном состоянии кафе «Каспий», расположенного районе улицы Русская во Владивостоке. В итоге, специалисты провели расследование, в ходе которого выяснили, что руководство кафе грубо нарушило правила санитарного законодательства. Состояние помещения специалисты оценили, как неудовлетворительное. Пренебрегли представители кафе и правилами приготовления продуктов, содержания инвентаря, проведения лабораторного контроля.