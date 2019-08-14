Известного кафе лишились владивостокцы

Posted 14 августа 2019, 05:39
Published 14 августа 2019, 05:39
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, к представителям ведомства поступило обращение о неудовлетворительном состоянии кафе «Каспий», расположенного районе улицы Русская во Владивостоке. В итоге, специалисты провели расследование, в ходе которого выяснили, что руководство кафе грубо нарушило правила санитарного законодательства. Состояние помещения специалисты оценили, как неудовлетворительное. Пренебрегли представители кафе и правилами приготовления продуктов, содержания инвентаря, проведения лабораторного контроля.
В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела компетентные ведомства передали в суд для рассмотрения по существу. А кафе «Каспий» закрыли на 60 суток.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что одну из точек питания хотели прикрыть в столице Дальнего Востока. В «чёрный список» попало кафе «Парус».