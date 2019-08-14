vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2019, 05:39

Published 14 августа 2019, 05:39

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Известного кафе лишились владивостокцы

Известного кафе лишились владивостокцы

14 августа 2019, 05:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Во Владивостоке закрыли кафе «Каспий» на 60 суток из-за нарушения санитарного законодательства. В отношении предпринимателя составлен административный протокол. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали корреспонденту агентства в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю, к представителям ведомства поступило обращение о неудовлетворительном состоянии кафе «Каспий», расположенного районе улицы Русская во Владивостоке. В итоге, специалисты провели расследование, в ходе которого выяснили, что руководство кафе грубо нарушило правила санитарного законодательства. Состояние помещения специалисты оценили, как неудовлетворительное. Пренебрегли представители кафе и правилами приготовления продуктов, содержания инвентаря, проведения лабораторного контроля.

В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела компетентные ведомства передали в суд для рассмотрения по существу. А кафе «Каспий» закрыли на 60 суток.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что одну из точек питания хотели прикрыть в столице Дальнего Востока. В «чёрный список» попало кафе «Парус».

Материалы по теме
Известный ресторан хотят прикрыть во ВладивостокеИзвестное кафе хотят прикрыть во Владивостоке
#Новости#Общество#Владивосток#Кафе#Нарушения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика