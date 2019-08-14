vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2019, 00:22

Published 14 августа 2019, 00:22

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Паводки в Приморье: около десяти населённых пунктов находятся в опасности

14 августа 2019, 00:22
Сюжет
Погода
Наиболее опасная ситуация с возможными наводнениями сложилась в северных районах края. Спасатели предупредили о том, какие населённые пункты могут оказаться во власти стихии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сезон дождей в Приморье способствовал образованию паводков на реках региона. По информации регионального МЧС, поднялся уровень воды в нижнем и среднем течении рек северных районах края Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка и Бикин в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах.

По подсчётам специалистов, 14 августа из-за переливов реки Ореховка опасность в виде паводка будет угрожать селу Ясная Поляна в Дальнереченском районе. В Красноармейском районе поднимется уровень воды в реке Дальняя, подтопление возможно в селе Рощино.

В четверг, 15 августа, воды реки Бикин подтопят станцию Звеньевая в Пожарском районе. А в пятницу, 16 августа, угроза наводнения нависнет над селами Веденка, Вагутона и над Дальнереченском. Опасность для населённых пунктов представляют размывы рек Бикин, Малиновка и Большая Уссурка.

Также в зоне возможного подтопления находятся сельхозугодия, сельские дороги и низководные мосты в пониженных местах в селах Рощино, Богуславец, Таборово, Вострецово, Веденка, Комарова (ЛДК), хуторе Попцов, окраин города Дальнереченск.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники портала «Примпогода» сделали прогноз паводковой ситуации на ближайшие три дня. Исходя из которого, вода выйдет из берегов рек Бикин, Ореховка, Малиновка и Большая Уссурка.

#Новости#Погода#Владивосток#Происшествие#Паводок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика