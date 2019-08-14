Паводки в Приморье: около десяти населённых пунктов находятся в опасности

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Наиболее опасная ситуация с возможными наводнениями сложилась в северных районах края. Спасатели предупредили о том, какие населённые пункты могут оказаться во власти стихии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сезон дождей в Приморье способствовал образованию паводков на реках региона. По информации регионального МЧС, поднялся уровень воды в нижнем и среднем течении рек северных районах края Большая Уссурка, Малиновка, Ореховка и Бикин в Дальнереченском, Красноармейском и Пожарском районах. По подсчётам специалистов, 14 августа из-за переливов реки Ореховка опасность в виде паводка будет угрожать селу Ясная Поляна в Дальнереченском районе. В Красноармейском районе поднимется уровень воды в реке Дальняя, подтопление возможно в селе Рощино. В четверг, 15 августа, воды реки Бикин подтопят станцию Звеньевая в Пожарском районе. А в пятницу, 16 августа, угроза наводнения нависнет над селами Веденка, Вагутона и над Дальнереченском. Опасность для населённых пунктов представляют размывы рек Бикин, Малиновка и Большая Уссурка. Также в зоне возможного подтопления находятся сельхозугодия, сельские дороги и низководные мосты в пониженных местах в селах Рощино, Богуславец, Таборово, Вострецово, Веденка, Комарова (ЛДК), хуторе Попцов, окраин города Дальнереченск. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сотрудники портала «Примпогода» сделали прогноз паводковой ситуации на ближайшие три дня. Исходя из которого, вода выйдет из берегов рек Бикин, Ореховка, Малиновка и Большая Уссурка.