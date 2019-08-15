Новые остановки появились во Владивостоке

Posted 15 августа 2019, 03:59
Published 15 августа 2019, 03:59
Modified 17 февраля, 19:14
Updated 17 февраля, 19:14
В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что во Владивостоке теперь появились три остановки. Это остановка «Калина Молл» в районе улицы Калинина, остановка «Бурачка» в районе улицы Добровольского, а также остановка «Галактика» в районе улицы Добровольского. По словам специалистов, наименования предложили сами жители краевого центра.
Однако пока автобусы не будут останавливаться на этих остановках. Сначала их необходимо внести в реестр остановочных пунктов, а затем проинформировать перевозчиков об этих остановках. После этого общественный транспорт будет там останавливаться.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что до конца 2019 года весь общественный транспорт должен перейти на безналичную оплату проезда. Но и наличными также можно будет расплатиться. Повысится стоимость проезда в общественном транспорте. По словам вице-мэра Владивостока Владимира Черепкова, стоимость не будет превышать 30 рублей.