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Posted 15 августа 2019, 03:59

Published 15 августа 2019, 03:59

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Новые остановки появились во Владивостоке

15 августа 2019, 03:59
В столице Дальнего Востока утвердили три остановки, где в ближайшее время будет останавливаться общественный транспорт. Однако сначала их необходимо внести в реестр остановочных пунктов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что во Владивостоке теперь появились три остановки. Это остановка «Калина Молл» в районе улицы Калинина, остановка «Бурачка» в районе улицы Добровольского, а также остановка «Галактика» в районе улицы Добровольского. По словам специалистов, наименования предложили сами жители краевого центра.

Однако пока автобусы не будут останавливаться на этих остановках. Сначала их необходимо внести в реестр остановочных пунктов, а затем проинформировать перевозчиков об этих остановках. После этого общественный транспорт будет там останавливаться.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что до конца 2019 года весь общественный транспорт должен перейти на безналичную оплату проезда. Но и наличными также можно будет расплатиться. Повысится стоимость проезда в общественном транспорте. По словам вице-мэра Владивостока Владимира Черепкова, стоимость не будет превышать 30 рублей.

#Новости#Общество#Владивосток#Остановка
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