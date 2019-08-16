Приморская компания участвует в судебном деле на 57 миллиардов рублей

Среди третьих лиц участвующих в этом споре есть приморское предприятие АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». Уставный капитал предприятия на май 2018 года составлял 59 854 489 303 рублей. В конце июля 2019 компания была реорганизована и поделена на два юридических лица — АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС» и АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — генерация сети».