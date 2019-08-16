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Posted 16 августа 2019, 08:43

Published 16 августа 2019, 08:43

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Приморская компания участвует в судебном деле на 57 миллиардов рублей

Приморская компания участвует в судебном деле на 57 миллиардов рублей

16 августа 2019, 08:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
СПАРК
Беспрецедентное дело о банкротстве рассматривается в 8 арбитражном апелляционном суде, сообщает РИА «Восток-Медиа». Более полутора тысяч компаний со всех уголков России принимают в нём участие. Приморский край не стал исключением.

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, с 2014 года тянется дело о банкротстве омской компании ООО «НПО Мостовик», вобравшее в себя более 1650 участников. Сумма претензий кредиторов к компании составляет 57 562 731 531 рублей.

Среди третьих лиц участвующих в этом споре есть приморское предприятие АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». Уставный капитал предприятия на май 2018 года составлял 59 854 489 303 рублей. В конце июля 2019 компания была реорганизована и поделена на два юридических лица — АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС» и АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — генерация сети».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сразу несколько крупных компаний из приморского края приняли участие в другом судебном разбирательстве. Сумма претензий достигла восьми миллиардов рублей. В деле о банкротстве компании ООО «Стройиновация» фигурируют приморские компании. Сумма долгов предприятия достигла восьми миллиардов рублей. Судебные тяжбы длятся уже полтора года.

Среди третьих лиц привлечённых к разбирательству оказались такие приморские компании как АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», ОАО К/У «Большекаменское управление механизации строительства», ПАО «Находкинский судоремонтный завод» и ПАО «ВМТП».

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#Новости#Экономика#СПАРК
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