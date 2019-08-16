Приморская компания участвует в судебном деле на 57 миллиардов рублей

Posted 16 августа 2019, 08:43
Published 16 августа 2019, 08:43
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, с 2014 года тянется дело о банкротстве омской компании ООО «НПО Мостовик», вобравшее в себя более 1650 участников. Сумма претензий кредиторов к компании составляет 57 562 731 531 рублей.
Среди третьих лиц участвующих в этом споре есть приморское предприятие АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». Уставный капитал предприятия на май 2018 года составлял 59 854 489 303 рублей. В конце июля 2019 компания была реорганизована и поделена на два юридических лица — АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — ЕНЭС» и АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания — генерация сети».
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что сразу несколько крупных компаний из приморского края приняли участие в другом судебном разбирательстве. Сумма претензий достигла восьми миллиардов рублей. В деле о банкротстве компании ООО «Стройиновация» фигурируют приморские компании. Сумма долгов предприятия достигла восьми миллиардов рублей. Судебные тяжбы длятся уже полтора года.
Среди третьих лиц привлечённых к разбирательству оказались такие приморские компании как АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ», ОАО К/У «Большекаменское управление механизации строительства», ПАО «Находкинский судоремонтный завод» и ПАО «ВМТП».