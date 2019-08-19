Парад колясок и флешмоб: как отметят приморцы день Уссурийска

Posted 19 августа 2019, 04:32
Published 19 августа 2019, 04:32
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что в текущем году жители Уссурийска отметят 153-е со дня образования города в четверг, 15 сентября. Уже известна программа мероприятий, участие в которых могут принять все желающие. С 12:00 на центральной площади города состоится театрализованное представление «Ритмы родного города». Помимо этого, для гостей в рамках праздника состоится танцевальный флешмоб, парад колясок, церемония чествования молодожёнов.
Во второй половине дня, в 17:00, приморцы смогут посмотреть праздничную программу «Все краски жизни для тебя, любимый город». Организаторы мероприятия пояснили, что без вечерней программы дело и в этом году не обойдётся. Начнётся она в 20:00 в четверг, 15 сентября. А завершится день Уссурийска праздничным салютом, который украсит небо в городе в 22:00.