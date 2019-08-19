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Posted 19 августа 2019, 04:32

Published 19 августа 2019, 04:32

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Парад колясок и флешмоб: как отметят приморцы день Уссурийска

Парад колясок и флешмоб: как отметят приморцы день Уссурийска

19 августа 2019, 04:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Культура в Приморском крае
В 2019 году 153-е со дня образования Уссурийска отметят жители Приморья в четверг, 15 сентября. Организаторы уже подготовили для участников праздника масштабную культурную программу, которая начнёт свою работу с самого раннего утра. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе администрации Уссурийского городского округа корреспонденту агентства рассказали о том, что в текущем году жители Уссурийска отметят 153-е со дня образования города в четверг, 15 сентября. Уже известна программа мероприятий, участие в которых могут принять все желающие. С 12:00 на центральной площади города состоится театрализованное представление «Ритмы родного города». Помимо этого, для гостей в рамках праздника состоится танцевальный флешмоб, парад колясок, церемония чествования молодожёнов.

Во второй половине дня, в 17:00, приморцы смогут посмотреть праздничную программу «Все краски жизни для тебя, любимый город». Организаторы мероприятия пояснили, что без вечерней программы дело и в этом году не обойдётся. Начнётся она в 20:00 в четверг, 15 сентября. А завершится день Уссурийска праздничным салютом, который украсит небо в городе в 22:00.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Уссурийском городском округе состоится фестиваль «Хоровод дружбы», который в 2019 году будет посвящён 153-ю со дня образования Уссурийска. При этом жители региона смогут принять участие в конкурсе хороводов, организованный в рамках фестиваля.

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#Новости#Культура#Владивосток#День города#Культура в Приморском крае#Праздник
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