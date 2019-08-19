Парад колясок и флешмоб: как отметят приморцы день Уссурийска

Во второй половине дня, в 17:00, приморцы смогут посмотреть праздничную программу «Все краски жизни для тебя, любимый город». Организаторы мероприятия пояснили, что без вечерней программы дело и в этом году не обойдётся. Начнётся она в 20:00 в четверг, 15 сентября. А завершится день Уссурийска праздничным салютом, который украсит небо в городе в 22:00.