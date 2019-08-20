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Posted 20 августа 2019, 06:07

Published 20 августа 2019, 06:07

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Вот и хорошо: дорогу к популярному месту отдыха размыло во Владивостоке

20 августа 2019, 06:07
Сюжет
Отдых
В районе маяка Токаревской кошки прямо к самому маяку размыло дорогу. Тем, кто желает подойти к нему ближе, придётся идти по воде. Пользователи соцсетей предупредили жителей региона о том, чего стоит опасаться больше всего, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике irecommend_vdk появились фотографии, которые были сделаны, по словам очевидцев, накануне в районе популярного места отдыха во Владивостоке. Очевидцы утверждают, что дорогу к Токаревскому маяку после сильных ливней размыло.

«Готовьтесь к тому, что вам придётся намокнуть. В некоторых местах воды по колено», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Далеко не все были огорчены тем, что к маяку можно будет пройти через «препятствия». Некоторые считают, что на маяке людей станет меньше, а территория — чище. А кто-то и вовсе нашёл объяснение тому, почему дорогу размыло после ливней.

«Вот событие-то. Так всегда происходит во время дождей. Это называется прилив, а не опасность. Обычный прилив. Нашли повод панику поднимать. Да и хорошо: территория чище будет», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что за Токаревским маяком решили следить. На территории установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, место обезопасили от автолюбителей. Там были установлены железные столбики, которые залили бетоном. И «снести» на транспортном средстве их, скорее всего, невозможно. Однако отдыхающих это не остановило. Они испортили дорожные знаки, которые были установлены перед входом на территорию маяка.

Кстати, в конце июня текущего года на Токаревской кошке произошёл разлив нефтепродуктов, который в дальнейшем на протяжении двух недель никто не пытался устранить.

#Новости#Общество#Владивосток#Отдых
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