Вот и хорошо: дорогу к популярному месту отдыха размыло во Владивостоке

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что за Токаревским маяком решили следить. На территории установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, место обезопасили от автолюбителей. Там были установлены железные столбики, которые залили бетоном. И «снести» на транспортном средстве их, скорее всего, невозможно. Однако отдыхающих это не остановило. Они испортили дорожные знаки, которые были установлены перед входом на территорию маяка.