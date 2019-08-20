Вот и хорошо: дорогу к популярному месту отдыха размыло во Владивостоке

Posted 20 августа 2019, 06:07
Published 20 августа 2019, 06:07
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
В социальной сети Instagram в паблике irecommend_vdk появились фотографии, которые были сделаны, по словам очевидцев, накануне в районе популярного места отдыха во Владивостоке. Очевидцы утверждают, что дорогу к Токаревскому маяку после сильных ливней размыло.
«Готовьтесь к тому, что вам придётся намокнуть. В некоторых местах воды по колено», — рассказали очевидцы в соцсетях.
Далеко не все были огорчены тем, что к маяку можно будет пройти через «препятствия». Некоторые считают, что на маяке людей станет меньше, а территория — чище. А кто-то и вовсе нашёл объяснение тому, почему дорогу размыло после ливней.
«Вот событие-то. Так всегда происходит во время дождей. Это называется прилив, а не опасность. Обычный прилив. Нашли повод панику поднимать. Да и хорошо: территория чище будет», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что за Токаревским маяком решили следить. На территории установят камеры видеонаблюдения. Кроме того, место обезопасили от автолюбителей. Там были установлены железные столбики, которые залили бетоном. И «снести» на транспортном средстве их, скорее всего, невозможно. Однако отдыхающих это не остановило. Они испортили дорожные знаки, которые были установлены перед входом на территорию маяка.
Кстати, в конце июня текущего года на Токаревской кошке произошёл разлив нефтепродуктов, который в дальнейшем на протяжении двух недель никто не пытался устранить.