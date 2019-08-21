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Posted 21 августа 2019, 05:09

Published 21 августа 2019, 05:09

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Полицейские посадили «пьяных» приморцев за руль

Полицейские посадили «пьяных» приморцев за руль

21 августа 2019, 05:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Несколько жителей региона в «состоянии алкогольного опьянения» сели за руль автомобиля. К счастью, они не были пьяны, а просто надели специальные очки. И никто их, естественно, на дорогу не выпустил. А сотрудники полиции рассказали о том, зачем они посадили «пьяных» приморцев за руль, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали о крайне необычном эксперименте, который организовали сотрудники ГИБДД на одном из автодромов Владивостока. Участие в нём приняли курсанты автошколы, которые в будущем получат водительское удостоверение. Не исключено, что представители ведомства сразу хотели предупредить будущих водителей о том, что управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Причём, не просто предупредить, а показать, как дорога выглядит в «пьяных» глазах автомобилиста.

Участники эксперимента надели очки со специальными линзами, создающие иллюзию алкогольного опьянения. Водителей попросили для начала проехать прямо по линии асфальта. В очках сделать это никто не смог. У некоторых участников эксперимента всё вокруг начало «плыть», появилось ощущение тошноты. На автодроме возникло и несколько аварийных ситуаций из-за «пьяных» приморцев. И без вмешательства инструкторов дело бы не обошлось. Многие водители, в ходе эксперимента, поняли, что алкоголь и руль — две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. И лучше не совмещать их воедино.

В ведомстве пояснили, что с начала 2019 года в крае произошло почти 500 ДТП с участием нетрезвых водителей. Более 350 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за езды в нетрезвом состоянии водители «уничтожили» более 700 транспортных средств.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала угнал автомобиль у своего знакомого, а потом ещё и попал в аварию.

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#Новости#Общество#Владивосток#Пьяные водители
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