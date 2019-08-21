Полицейские посадили «пьяных» приморцев за руль

Участники эксперимента надели очки со специальными линзами, создающие иллюзию алкогольного опьянения. Водителей попросили для начала проехать прямо по линии асфальта. В очках сделать это никто не смог. У некоторых участников эксперимента всё вокруг начало «плыть», появилось ощущение тошноты. На автодроме возникло и несколько аварийных ситуаций из-за «пьяных» приморцев. И без вмешательства инструкторов дело бы не обошлось. Многие водители, в ходе эксперимента, поняли, что алкоголь и руль — две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. И лучше не совмещать их воедино.