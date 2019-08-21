Полицейские посадили «пьяных» приморцев за руль

Posted 21 августа 2019, 05:09
Published 21 августа 2019, 05:09
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
В пресс-службе УМВД России по региону корреспонденту агентства рассказали о крайне необычном эксперименте, который организовали сотрудники ГИБДД на одном из автодромов Владивостока. Участие в нём приняли курсанты автошколы, которые в будущем получат водительское удостоверение. Не исключено, что представители ведомства сразу хотели предупредить будущих водителей о том, что управлять автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Причём, не просто предупредить, а показать, как дорога выглядит в «пьяных» глазах автомобилиста.
Участники эксперимента надели очки со специальными линзами, создающие иллюзию алкогольного опьянения. Водителей попросили для начала проехать прямо по линии асфальта. В очках сделать это никто не смог. У некоторых участников эксперимента всё вокруг начало «плыть», появилось ощущение тошноты. На автодроме возникло и несколько аварийных ситуаций из-за «пьяных» приморцев. И без вмешательства инструкторов дело бы не обошлось. Многие водители, в ходе эксперимента, поняли, что алкоголь и руль — две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. И лучше не совмещать их воедино.
В ведомстве пояснили, что с начала 2019 года в крае произошло почти 500 ДТП с участием нетрезвых водителей. Более 350 человек получили травмы различной степени тяжести. Из-за езды в нетрезвом состоянии водители «уничтожили» более 700 транспортных средств.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Дальнегорске мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала угнал автомобиль у своего знакомого, а потом ещё и попал в аварию.