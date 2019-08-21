Смерть от ящика и другие трагические случаи на рабочих местах в Приморье

На одном из транспортных предприятий Владивостока ящик со стеклом стал причиной смерти регионального менеджера. 50-летний мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте. В остальных трёх случаях работники предприятий были найдены мёртвыми на своих рабочих местах. Так, на рабочем месте 15 августа было обнаружено тело 64-летнего капитана морского судна компании «Дальтрансфлот». В Арсеньеве рабочие одного из транспортных предприятий сообщили о смерти 66-летнего кочегара-машиниста. В Находке при невыясненных обстоятельствах скончался 48-летний техник по радионавигации.