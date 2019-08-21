Смерть от ящика и другие трагические случаи на рабочих местах в Приморье

Posted 21 августа 2019, 00:23
Published 21 августа 2019, 00:23
Modified 17 августа 2022, 09:05
Updated 17 августа 2022, 09:05
Как сообщают профсоюзы Приморья, сразу четыре смертельных эпизода произошли на минувшей неделе на предприятиях региона. Только один из них произошёл из-за несчастного случая.
На одном из транспортных предприятий Владивостока ящик со стеклом стал причиной смерти регионального менеджера. 50-летний мужчина получил серьёзные травмы и скончался на месте. В остальных трёх случаях работники предприятий были найдены мёртвыми на своих рабочих местах. Так, на рабочем месте 15 августа было обнаружено тело 64-летнего капитана морского судна компании «Дальтрансфлот». В Арсеньеве рабочие одного из транспортных предприятий сообщили о смерти 66-летнего кочегара-машиниста. В Находке при невыясненных обстоятельствах скончался 48-летний техник по радионавигации.
Помимо смертельных случаев, профсоюзы обратили внимание на тяжёлые травмы, полученные на производстве. Ушиб головы получил при падении с высоты специалист компании, занимающейся утилизацией отходов во Владивостоке. В Находке при работе с кабелем освещения получил ожоги кожи и дыхательных путей электрик «РЖД».
В настоящий момент проводится расследование всех шести происшествий на предприятиях края.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в апреле текущего года на судне «Ардатов», принадлежащей компании БМРТ, скончался от травмы головного мозга матрос Михаил Ерасов. Мать погибшего требовала компенсация за смерть сына. Спустя несколько месяцев после трагедии справедливость удалось добиться только через решение суда. Теперь женщине должны будут перечислить один миллиона 600 тысяч рублей.