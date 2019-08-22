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Posted 22 августа 2019, 05:39

Published 22 августа 2019, 05:39

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Наследство Веркеенко даёт сбой во Владивостоке

Наследство Веркеенко даёт сбой во Владивостоке

22 августа 2019, 05:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Эксклюзив
«Умный» светофор с пешеходными кнопками на Бестужева в столице Приморья стал предметом обсуждения среди жителей города. Дело в том, что с одной стороны дороги кнопка продолжительное время не работает, и пешеходы вынуждены ждать, либо нарушать правила, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В столице Приморья обнаружились неполадки со светофорами с пешеходными кнопками. Так, на улице Бестужева с одной стороны дороги работает кнопка, а с другой — нет. О проблеме сообщили сами жители города.

«Со стороны Бестужева, 5 не работает кнопка, приходится ждать, когда с противоположной стороны кто-нибудь захочет перейти дорогу», — заявляют горожане.

Но как показывает практика, не все жители Владивостока готовы терпеть минуты ожидания, стоя у светофора. Некоторые из них вынуждены нарушать правила дорожного движения, чтобы перейти дорогу.

«А как иначе, если светофор на одной стороне работает, а на другой нет. Люди на работу опаздывают», — говорят прохожие.

В мэрии Владивостока ответили корреспонденту агентства, что информация о поломке светофора на улице Бестужева была принята, и в ближайшее время он будет отремонтирован. Отметим, что что за состояние светофоров отвечает отдел организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что первые светофоры с пешеходными кнопками появились во Владивостоке в 2018 году благодаря российско-японскому сотрудничеству. Тогда мэр города Виталий Веркеенко решил внедрить в транспортную систему столицы Приморья «умные» светофоры после посещения московского центра организации дорожного движения.

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#Новости#Общество#Владивосток#Светофор#Пешеходный переход#Эксклюзив
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