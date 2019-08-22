Наследство Веркеенко даёт сбой во Владивостоке

В мэрии Владивостока ответили корреспонденту агентства, что информация о поломке светофора на улице Бестужева была принята, и в ближайшее время он будет отремонтирован. Отметим, что что за состояние светофоров отвечает отдел организации дорожного движения и сохранности дорог управления дорог и благоустройства администрации города.