Не остановить: уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае продолжит расти до осени

Posted 22 августа 2019, 07:04
Published 22 августа 2019, 07:04
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Такой отметки река достигла еще утром в среду, 21 августа, и на протяжении суток не менялась. До среды Амур повышался каждый день, в среднем, на 5 сантиметров.
Как сообщают в МЧС России по Хабаровскому краю в ближайшие два дня изменения уровня воды в реке не ожидается. По состоянию на утро четверга гидрологическое оборудование показало, что Амур достиг отметки в 602 сантиметра.
Совсем недавно прогноз погодных условий был не совсем позитивным: на 21–23 августа гидрометцентр передавал, что юг Хабаровского края окажется под влиянием циклона, который придет в Россию из Монголии. Дожди должны были повысить уровень воды в бассейнах реки Амур.
Специалисты, которые следят за рекой, отмечают, что до конца августа, Амур увеличится еще на несколько десятков сантиметров и к началу осени его уровень составит 630-680 сантиметров.
Напомним, что из-за сложной паводковой ситуации, которая сложилась в Хабаровском крае, введён режим ЧС. Сейчас в регионе остаются подтопленными 38 поселений, 27 домов, почти 1,8 дач и более 30 различных зон на автомобильных дорогах.