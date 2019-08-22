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Posted 22 августа 2019, 07:04

Published 22 августа 2019, 07:04

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Не остановить: уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае продолжит расти до осени

Не остановить: уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае продолжит расти до осени

22 августа 2019, 07:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Река Амур перестала наполняться водой. На сегодняшний день уровень воды составляет 602 сантиметра. Однако радоваться не стоит — совсем скоро к Хабаровску может подойдет очередной пик паводка и Амур снова начнет увеличиваться, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Такой отметки река достигла еще утром в среду, 21 августа, и на протяжении суток не менялась. До среды Амур повышался каждый день, в среднем, на 5 сантиметров.

Как сообщают в МЧС России по Хабаровскому краю в ближайшие два дня изменения уровня воды в реке не ожидается. По состоянию на утро четверга гидрологическое оборудование показало, что Амур достиг отметки в 602 сантиметра.

Совсем недавно прогноз погодных условий был не совсем позитивным: на 21–23 августа гидрометцентр передавал, что юг Хабаровского края окажется под влиянием циклона, который придет в Россию из Монголии. Дожди должны были повысить уровень воды в бассейнах реки Амур.

Специалисты, которые следят за рекой, отмечают, что до конца августа, Амур увеличится еще на несколько десятков сантиметров и к началу осени его уровень составит 630-680 сантиметров.

Напомним, что из-за сложной паводковой ситуации, которая сложилась в Хабаровском крае, введён режим ЧС. Сейчас в регионе остаются подтопленными 38 поселений, 27 домов, почти 1,8 дач и более 30 различных зон на автомобильных дорогах.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Хабаровск#Амур#Набережная Амура
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