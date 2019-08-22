Не остановить: уровень воды в реке Амур в Хабаровском крае продолжит расти до осени

Совсем недавно прогноз погодных условий был не совсем позитивным: на 21–23 августа гидрометцентр передавал, что юг Хабаровского края окажется под влиянием циклона, который придет в Россию из Монголии. Дожди должны были повысить уровень воды в бассейнах реки Амур.