Август возвращается: синоптики рассказали, когда приморцы смогут отдохнуть на пляже

Posted 23 августа 2019, 08:54
Published 23 августа 2019, 08:54
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что в выходные погодные условия в Приморье значительно улучшатся. В субботу, 24 августа, на территории региона сохранятся небольшие дожди. Однако температура воздуха в этот день составит +27 градусов. А в воскресенье, 25 августа, осадков на территории региона не ожидается. И температурный фон существенно не изменится.
В столице Дальнего Востока в субботу, 24 августа, может пройти небольшой дождь. В дальнейшем погода сильно порадует жителей региона. Солнца в воскресенье, 25 августа, в краевом центре будет больше. А вот температура воздуха составит всего +24 градуса.
Кроме того синоптики рассказали о том, что с воскресенья, 25 августа, уровень воды в реках понизится. Особенно это касается тех районов, где был введён режим ЧС из-за прохождения бывшего тайфуна «Кроса» на минувшей неделе.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь в столице Дальнего Востока прошёл в пятницу, 23 августа. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.