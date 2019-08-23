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Posted 23 августа 2019, 08:54

Published 23 августа 2019, 08:54

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Август возвращается: синоптики рассказали, когда приморцы смогут отдохнуть на пляже

23 августа 2019, 08:54
Сюжет
Погода
В первый выходной день на текущей неделе, 24 августа, дождей в Приморье станет меньше. А в воскресенье, 25 августа, жители региона и вовсе смогут отдохнуть в прибрежной зоне. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что в выходные погодные условия в Приморье значительно улучшатся. В субботу, 24 августа, на территории региона сохранятся небольшие дожди. Однако температура воздуха в этот день составит +27 градусов. А в воскресенье, 25 августа, осадков на территории региона не ожидается. И температурный фон существенно не изменится.

В столице Дальнего Востока в субботу, 24 августа, может пройти небольшой дождь. В дальнейшем погода сильно порадует жителей региона. Солнца в воскресенье, 25 августа, в краевом центре будет больше. А вот температура воздуха составит всего +24 градуса.

Кроме того синоптики рассказали о том, что с воскресенья, 25 августа, уровень воды в реках понизится. Особенно это касается тех районов, где был введён режим ЧС из-за прохождения бывшего тайфуна «Кроса» на минувшей неделе.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что сильный дождь в столице Дальнего Востока прошёл в пятницу, 23 августа. Из-за этого на дорогах города образовались пробки.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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