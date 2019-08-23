Август возвращается: синоптики рассказали, когда приморцы смогут отдохнуть на пляже

Сотрудники портала «Примпогода» рассказали корреспонденту агентства о том, что в выходные погодные условия в Приморье значительно улучшатся. В субботу, 24 августа, на территории региона сохранятся небольшие дожди. Однако температура воздуха в этот день составит +27 градусов. А в воскресенье, 25 августа, осадков на территории региона не ожидается. И температурный фон существенно не изменится.