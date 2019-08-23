Новый предмет может появиться в приморских школах

В августовской конференции под названием «Архитектура региональной системы образования: проектируем будущее» приняли участие представители учреждений дошкольного образования, учителя и педагоги различных муниципалитетов Приморья. Глава региона пояснил, что сфера образования и дальше будет развиваться в Приморье. Уже приняты ряд законов, которые помогут привлечь молодых специалистов, увеличена система финансирования на учебное оборудование и ремонт учреждений образования. Кроме того увеличен оклад педагогов. При этом есть и задачи, которые необходимо реализовать в будущем. Так, во время августовской конференции губернатор края Олег Кожемяко рассказал о планах ввести в программу новый предмет «Краеведение» для того, чтобы ученики лучше знали историю Приморского края.