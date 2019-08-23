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Posted 23 августа 2019, 02:06

Published 23 августа 2019, 02:06

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Новый предмет может появиться в приморских школах

Новый предмет может появиться в приморских школах

23 августа 2019, 02:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Касается каждого
В школах Приморья может появиться новый предмет — «Краеведение». А педагогов будут отправлять на практику в центральные города России. Об этом на августовской конференции педагогов, которая состоялась в Находке, рассказал губернатор края Олег Кожемяко, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В августовской конференции под названием «Архитектура региональной системы образования: проектируем будущее» приняли участие представители учреждений дошкольного образования, учителя и педагоги различных муниципалитетов Приморья. Глава региона пояснил, что сфера образования и дальше будет развиваться в Приморье. Уже приняты ряд законов, которые помогут привлечь молодых специалистов, увеличена система финансирования на учебное оборудование и ремонт учреждений образования. Кроме того увеличен оклад педагогов. При этом есть и задачи, которые необходимо реализовать в будущем. Так, во время августовской конференции губернатор края Олег Кожемяко рассказал о планах ввести в программу новый предмет «Краеведение» для того, чтобы ученики лучше знали историю Приморского края.

По словам врио вице-губернатора — директора департамента образования Приморья Натальи Бондаренко, в решении новых задач поможет использование лучших практик.

«Есть три основных направления: горизонтальное обучение, которое позволяет перенимать опыт друг друга внутри Приморья, второе — привлечение интересных спикеров и специалистов с других территорий, которые готовы работать с нашими людьми, и третье — мы должны отправлять наших педагогов за практикой в центральные города страны», — отметила она.

Отметим, ключевые задачи в сфере образования предусмотрены национальным проектом «Образование» и его восемью региональными составляющими: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность».

#Новости#Общество#Владивосток#Образование#АПК#Учитель#Касается каждого
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