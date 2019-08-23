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Posted 23 августа 2019, 01:27

Published 23 августа 2019, 01:27

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

В Приморье возбудили дело по факту смерти ребёнка в машине скорой помощи

В Приморье возбудили дело по факту смерти ребёнка в машине скорой помощи

23 августа 2019, 01:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
В середине июля в Хорольском районе Приморья в карете скорой помощи скончалась четырёхлетняя девочка. Следователи, изучив все материалы, приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали в региональном Следкоме корреспонденту агентства, расследование уголовного дела проводится по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают круг причастных к смерти четырёхлетней девочки в Хорольском районе Приморья.

Напомним, что в середине июля из посёлка Ярославский в Хорольском районе поступил звонок на службу «03» для оказания медицинской помощи четырёхлетней девочке. Прибывшие на место вызова врачи приняли решение доставить ребёнка в центральную больницу в селе Хороль. По дороге в райцентр девочка скончалась в машине скорой помощи.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Следственный комитет России по Приморью начал проверку по данному факту. Была назначена судмедэкспертиза на установление связи между смертью ребёнка и действиями или бездействием врачей.

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#Новости#Уголовное дело#Скорая помощь#Смерть ребенка#Следком
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