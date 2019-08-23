В Приморье возбудили дело по факту смерти ребёнка в машине скорой помощи

Напомним, что в середине июля из посёлка Ярославский в Хорольском районе поступил звонок на службу «03» для оказания медицинской помощи четырёхлетней девочке. Прибывшие на место вызова врачи приняли решение доставить ребёнка в центральную больницу в селе Хороль. По дороге в райцентр девочка скончалась в машине скорой помощи.