В Приморье возбудили дело по факту смерти ребёнка в машине скорой помощи

Posted 23 августа 2019, 01:27
Published 23 августа 2019, 01:27
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как рассказали в региональном Следкоме корреспонденту агентства, расследование уголовного дела проводится по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают круг причастных к смерти четырёхлетней девочки в Хорольском районе Приморья.
Напомним, что в середине июля из посёлка Ярославский в Хорольском районе поступил звонок на службу «03» для оказания медицинской помощи четырёхлетней девочке. Прибывшие на место вызова врачи приняли решение доставить ребёнка в центральную больницу в селе Хороль. По дороге в райцентр девочка скончалась в машине скорой помощи.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что Следственный комитет России по Приморью начал проверку по данному факту. Была назначена судмедэкспертиза на установление связи между смертью ребёнка и действиями или бездействием врачей.