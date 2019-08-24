Кошмар: в Приморье машину с человеком в салоне смыло в реку

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье 24 августа в очередной раз размыло дорогу под Смоляниново. Ехать по ушедшей под воду трассе просто небезопасно, потоки слишком мощные. Как итог — огромная пробка и сильное недовольство людей. Водители объезжают проблемный участок через Партизанск.