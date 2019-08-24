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Posted 24 августа 2019, 03:59

Published 24 августа 2019, 03:59

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Кошмар: в Приморье машину с человеком в салоне смыло в реку

24 августа 2019, 03:59
Сюжет
Погода
В Приморье машину с человеком с салоне буквально снесло в реку Лобога. Инцидент случился на злополучном участке дороги в районе Смоляниново, где после дождей снова размыло дорогу, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация об инциденте появилась в группе vlnews24. Очевидцы информируют, что машину мощные потоки воды попросту смыли в реку.

«Кошмар», «Наверняка приблизился близко к краю. Будем надеяться, что вытащат машинку», — реакция подписчиков.

Позже наблюдатели уточнили, что водителя из машины, которую смыло в реку в Смоляниново, спасли очевидцы и сотрудники ГИБДД.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье 24 августа в очередной раз размыло дорогу под Смоляниново. Ехать по ушедшей под воду трассе просто небезопасно, потоки слишком мощные. Как итог — огромная пробка и сильное недовольство людей. Водители объезжают проблемный участок через Партизанск.

#Новости#Погода#Паводки#Стихия#Наводнение
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