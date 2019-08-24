Кошмар: в Приморье машину с человеком в салоне смыло в реку

Posted 24 августа 2019, 03:59
Published 24 августа 2019, 03:59
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
Информация об инциденте появилась в группе vlnews24. Очевидцы информируют, что машину мощные потоки воды попросту смыли в реку.
«Кошмар», «Наверняка приблизился близко к краю. Будем надеяться, что вытащат машинку», — реакция подписчиков.
Позже наблюдатели уточнили, что водителя из машины, которую смыло в реку в Смоляниново, спасли очевидцы и сотрудники ГИБДД.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье 24 августа в очередной раз размыло дорогу под Смоляниново. Ехать по ушедшей под воду трассе просто небезопасно, потоки слишком мощные. Как итог — огромная пробка и сильное недовольство людей. Водители объезжают проблемный участок через Партизанск.