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Posted 26 августа 2019, 02:52

Published 26 августа 2019, 02:52

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

Неизвестный Валера хотел помешать полицейскому, который ударил парня в Петропавловске

Неизвестный Валера хотел помешать полицейскому, который ударил парня в Петропавловске

26 августа 2019, 02:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Полиция
В УМВД России по Камчатскому краю назначили служебную проверку по факту инцидента с участием сотрудника полиции. Видеозапись, где человек в форме бьёт в живот молодого человека, активно распространяется по социальным сетям региона, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По некоторым данным, видеозапись была сделана в минувшее воскресенье, 25 августа, около 20 часов вечера в районе Сероглазка в Петропавловске-Камчатском.

На кадрах отчётливо видно, как мужская фигура бодрым шагом, держа руки за спиной, направляется к машинам сотрудников полиции. Рядом с транспортными средствами стоят несколько людей в форме полиции. Один из мужчин в полицейской форме ударяет только что подошедшего парня в живот так, что тот от боли сразу же согнулся.

Ожидая второй удар, молодой человек вытягивает руку перед собой, чтобы отразить последующее избиение.

Интересно, что около места событий находится ещё двое сотрудников полиции, которые невозмутимо стоят рядом и не спешат вмешиваться в происходящее.

Момент избиения парня был заснят из салона авто, который был припаркован рядом с полицейскими машинами. Автор ролика нецензурно выражается и негодует от происходящего. Он даже собрался выйти из машины, чтобы пойти помочь молодому парню, но его не пускает девушка, сидящая в машине: «Валера, не лезь!», говорит ему она.

Как заявили представители краевого МВД, глава управления Михаил Киселев уже назначил служебную проверку, которая будет проведена сотрудники собственной безопасности УМВД и инспекции по личному составу.

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#Новости#Камчатский край#Полицейские#Полиция#Власть
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