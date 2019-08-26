Неизвестный Валера хотел помешать полицейскому, который ударил парня в Петропавловске

Момент избиения парня был заснят из салона авто, который был припаркован рядом с полицейскими машинами. Автор ролика нецензурно выражается и негодует от происходящего. Он даже собрался выйти из машины, чтобы пойти помочь молодому парню, но его не пускает девушка, сидящая в машине: «Валера, не лезь!», говорит ему она.