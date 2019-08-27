Фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока» пройдёт в Приморье

В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что все события фестиваля состоятся на набережной Спортивной гавани. В четверг, 5 сентября, для жителей и гостей столицы Приморский краевой центр народной культуры организует концертную программу «Дни мира на Тихом океане», которая растянется на целых три дня. Приморцы увидят выступление творческих коллективов из Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области, Забайкалья, Бурятии, Магадана, Якутии, Чукотки и Амурской области. Кроме того в фестивале задействованы и лучшие творческие коллективы Приморского края.