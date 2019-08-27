Фестиваль культуры и искусства «Созвездие Дальнего Востока» пройдёт в Приморье

Posted 27 августа 2019, 04:59
Published 27 августа 2019, 04:59
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
В пресс-службе администрации краевого центра корреспонденту агентства рассказали о том, что все события фестиваля состоятся на набережной Спортивной гавани. В четверг, 5 сентября, для жителей и гостей столицы Приморский краевой центр народной культуры организует концертную программу «Дни мира на Тихом океане», которая растянется на целых три дня. Приморцы увидят выступление творческих коллективов из Сахалинской области, Камчатского края, Еврейской автономной области, Забайкалья, Бурятии, Магадана, Якутии, Чукотки и Амурской области. Кроме того в фестивале задействованы и лучшие творческие коллективы Приморского края.
В воскресенье, 8 сентября, откроется благотворительное мероприятие «День доброго мороженого». А кульминационным моментом фестиваля станет выступление артистов Приморской краевой филармонии.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в рамках V юбилейного Восточного экономического форума, который состоится на территории кампуса ДВФУ с 4 по 6 сентября, для участников предусмотрена масштабная культурная программа. Так, различные делегации смогут посетить приморский музей имени Владимира Арсеньева, а также увидеть экспозиции в картинной галерее.