В Приморье из-за схода селя нарушено железнодорожное сообщение

Posted 28 августа 2019, 07:51
Published 28 августа 2019, 07:51
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, селевые массы сошли 28 августа в 11:13 по местному времени. Однопутный участок Гвоздево — Барановский затопило.
Всему виной — тропические ливни. К счастью, никто не пострадал. На месте работает специальная комиссия.
Однако на движение поездов внештатная ситуация не могла не отразиться. Именно поэтому отменены следующие поезда: пригородный поезд № 6706 сообщением Уссурийск — Рязановка, пригородный поезд № 6705 сообщением Рязановка — Уссурийск, пассажирский поезд № 651 сообщением Туманган — Уссурийск.
Приморцы не перестают удивляться тому, что творится в регионе второй день подряд. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», из-за дождей вода подошла к международному аэропорту, привела к эвакуации людей в пригороде Владивостока, затопила дороги, придомовые территории.
При этом прогноз погоды очень печальные. Синоптики информируют о том, что лить будет до конца лета. Штормовое предупреждение будет действовать 29 и 30 августа.