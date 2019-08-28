В Приморье из-за схода селя нарушено железнодорожное сообщение

Приморцы не перестают удивляться тому, что творится в регионе второй день подряд. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», из-за дождей вода подошла к международному аэропорту, привела к эвакуации людей в пригороде Владивостока, затопила дороги, придомовые территории.