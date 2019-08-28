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Posted 28 августа 2019, 07:51

Published 28 августа 2019, 07:51

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

В Приморье из-за схода селя нарушено железнодорожное сообщение

28 августа 2019, 07:51
В Приморском крае нарушено железнодорожное сообщение в сторону Хасанского района из-за обильных дождей. Затоплен оказался участок Гвоздево — Барановский, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказали в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, селевые массы сошли 28 августа в 11:13 по местному времени. Однопутный участок Гвоздево — Барановский затопило.

Всему виной — тропические ливни. К счастью, никто не пострадал. На месте работает специальная комиссия.

Однако на движение поездов внештатная ситуация не могла не отразиться. Именно поэтому отменены следующие поезда: пригородный поезд № 6706 сообщением Уссурийск — Рязановка, пригородный поезд № 6705 сообщением Рязановка — Уссурийск, пассажирский поезд № 651 сообщением Туманган — Уссурийск.

Приморцы не перестают удивляться тому, что творится в регионе второй день подряд. Как уже писало РИА «Восток-Медиа», из-за дождей вода подошла к международному аэропорту, привела к эвакуации людей в пригороде Владивостока, затопила дороги, придомовые территории.

При этом прогноз погоды очень печальные. Синоптики информируют о том, что лить будет до конца лета. Штормовое предупреждение будет действовать 29 и 30 августа.

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