vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 августа 2019, 08:36

Published 28 августа 2019, 08:36

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Всё под контролем: Владивосток оказался не готов к большому количеству осадков

28 августа 2019, 08:36
Из-за обильных дождей на протяжении двух дней во Владивостоке можно наблюдать настоящую картину апокалипсиса. Подтопленными оказались многие участки дорог и жилые дома. Тем не менее в мэрии заверили, что ситуация в городе находится под контролем, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Начиная с 27 августа, дожди в регионе не прекращаются. По состоянию на 16 часов 28 августа, в столице Приморья подтопленными остаются около 80 частных домов в пригороде, а также затоплены четыре садоводческих товарищества. В связи с огромными последствиями стихии, во Владивостоке на базе школы № 44 развернули пункт временного размещения людей. Ранее в нём находились шесть человек, но вскоре они отправились к своим родственникам.

Как заявил заместитель главы города Владимир Черепков во время пресс-конференции в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), несмотря на обильные дожди и подтопления на отдельных участках, ситуация во Владивостоке находится под контролем.

На вопрос, знали ли в мэрии города о возможных масштабах удара стихии, Владимир Черепков ответил, что уже на протяжении двух недель все аварийные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Что касается затопленных садоводческих товариществ, то это случилось после сброса воды на Седанкинском и Богатинском водохранилищах. Чтобы удержать плотины и не допустить прорыва огромного потока воды «Примводоканалом» было принято решение увеличить интенсивность технологического сброса воды.

Замглавы города отметил, что местных жителей предупреждали о возможных подтоплениях на водохранилищах, но пока они отказываются от эвакуации.

О том, сделают ли городские власти какие-либо выводы после ликвидации последствий стихии, замглавы Владивостока не стал что-либо утверждать. Тем не менее, он пообещал, что будет проведена проверка, на основании которой будут внесены соответствующие коррективы.

Между тем, обильные дожди раскрыли одну из важных проблем в инфраструктуре города. Не все ливневые стоки оказались готовы принять такой большой удар стихии. По всему городу вода мощным потоком стекает с возвышенных мест и создаёт на месте стыка огромные лужи.

Ещё больше создаёт возмущения у жителей города тротуарные дорожки. С приходом дождей, они становятся скользкими, передвигаться по ним довольно проблематично.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что дожди в Приморье будут идти до конца лета. В связи с чем было продлено штормовое предупреждение до 30 августа включительно. По предположениям синоптиков, меняться будет лишь интенсивность осадков.

#Новости#Общество#Владивосток#Мэрия#Паводки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика