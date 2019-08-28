Всё под контролем: Владивосток оказался не готов к большому количеству осадков

Posted 28 августа 2019, 08:36
Published 28 августа 2019, 08:36
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Начиная с 27 августа, дожди в регионе не прекращаются. По состоянию на 16 часов 28 августа, в столице Приморья подтопленными остаются около 80 частных домов в пригороде, а также затоплены четыре садоводческих товарищества. В связи с огромными последствиями стихии, во Владивостоке на базе школы № 44 развернули пункт временного размещения людей. Ранее в нём находились шесть человек, но вскоре они отправились к своим родственникам.
Как заявил заместитель главы города Владимир Черепков во время пресс-конференции в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС), несмотря на обильные дожди и подтопления на отдельных участках, ситуация во Владивостоке находится под контролем.
На вопрос, знали ли в мэрии города о возможных масштабах удара стихии, Владимир Черепков ответил, что уже на протяжении двух недель все аварийные и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Что касается затопленных садоводческих товариществ, то это случилось после сброса воды на Седанкинском и Богатинском водохранилищах. Чтобы удержать плотины и не допустить прорыва огромного потока воды «Примводоканалом» было принято решение увеличить интенсивность технологического сброса воды.
Замглавы города отметил, что местных жителей предупреждали о возможных подтоплениях на водохранилищах, но пока они отказываются от эвакуации.
О том, сделают ли городские власти какие-либо выводы после ликвидации последствий стихии, замглавы Владивостока не стал что-либо утверждать. Тем не менее, он пообещал, что будет проведена проверка, на основании которой будут внесены соответствующие коррективы.
Между тем, обильные дожди раскрыли одну из важных проблем в инфраструктуре города. Не все ливневые стоки оказались готовы принять такой большой удар стихии. По всему городу вода мощным потоком стекает с возвышенных мест и создаёт на месте стыка огромные лужи.
Ещё больше создаёт возмущения у жителей города тротуарные дорожки. С приходом дождей, они становятся скользкими, передвигаться по ним довольно проблематично.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что дожди в Приморье будут идти до конца лета. В связи с чем было продлено штормовое предупреждение до 30 августа включительно. По предположениям синоптиков, меняться будет лишь интенсивность осадков.