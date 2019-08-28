Всё под контролем: Владивосток оказался не готов к большому количеству осадков

Начиная с 27 августа, дожди в регионе не прекращаются. По состоянию на 16 часов 28 августа, в столице Приморья подтопленными остаются около 80 частных домов в пригороде, а также затоплены четыре садоводческих товарищества. В связи с огромными последствиями стихии, во Владивостоке на базе школы № 44 развернули пункт временного размещения людей. Ранее в нём находились шесть человек, но вскоре они отправились к своим родственникам.