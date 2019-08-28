Юные приморцы отметят День знаний в картинной галерее

Posted 28 августа 2019, 06:23
Published 28 августа 2019, 06:23
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Культурные события состоятся в картинной галереи в воскресенье, 1 сентября. В музейную программу включены не только выставки, но и экскурсии и квесты, участие в которых может принять любой желающий школьник. Так, в 11:00 для самых юных учеников состоится экскурсия «Я учусь смотреть картины». В это же время, а также в 13:00, в 15:00, в 17:00 в стенах галереи состоится экскурсия по выставке «Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из Собрания государственного Эрмитажа (10+). Кроме того в 13:00, в 15:00 и в 17:00 состоится экскурсия «Тайны и загадки старых мастеров» (7+).
В день знаний жители региона могут не только узнать, как правильно смотреть картины, но и принять участие в квесте, который состоится в Приморской государственной картинной галереи в 12:00 и в 14:00. Школьники узнают, «О чём молчат картины». Однако сотрудники картинной галереи предупреждают, что в квесте могут принять участие жители региона в возрасте от 7 до 11 лет.
Также в этот день школьники могут бесплатно посетить выставку Валентины Диффине-Кристи «Воздух и свет. Живопись» в здании картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 краевого центра.
Отметим, мероприятия, посвящённые Дню знаний, состоятся и в других учреждениях культуры в различных районах Приморья.