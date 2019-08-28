Юные приморцы отметят День знаний в картинной галерее

Культурные события состоятся в картинной галереи в воскресенье, 1 сентября. В музейную программу включены не только выставки, но и экскурсии и квесты, участие в которых может принять любой желающий школьник. Так, в 11:00 для самых юных учеников состоится экскурсия «Я учусь смотреть картины». В это же время, а также в 13:00, в 15:00, в 17:00 в стенах галереи состоится экскурсия по выставке «Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из Собрания государственного Эрмитажа (10+). Кроме того в 13:00, в 15:00 и в 17:00 состоится экскурсия «Тайны и загадки старых мастеров» (7+).