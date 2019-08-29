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Posted 29 августа 2019, 11:20

Published 29 августа 2019, 11:20

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Власти Приморья ввели режим ЧС в регионе

Власти Приморья ввели режим ЧС в регионе

29 августа 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Ливни
За неделю до начала Восточного экономического форума, власти Приморья приняли решение о введении режима ЧС в отдельных муниципалитетах края. Между тем в столице региона уже посчитали сумму нанесённого ущерба стихией, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Из-за обильных дождей с 27 по 28 августа, в Приморье уже третий день продолжает испытывать последствия непогоды. В связи с этим в региональные власти приняли решение о введении режима ЧС, действующий на территории 15 муниципалитетов края.

По состоянию на 29 августа режим чрезвычайной ситуации действует во Владивостоке, Дальнереченске, Лесозаводске, Партизанске, Уссурийске, Находке, а также в Хасанском, Партизанском, Красноармейском, Лазовском, Пограничном, Дальнереченском, Октябрьском, Надеждинском и Пожарском районах.

По оценкам синоптиков, за два дня на Приморье вылилось свыше 150 миллиметров осадков. Все аварийные и коммунальные службы региона работают над устранением последствий ливневых дождей. В частности, во многих городах и сёлах перемыло дороги, произошёл обвал подпорных стен, а ливневые канализации оказались не готовы к такому большому потоку воды.

Городские и районные власти региона уже начинают подсчитывать нанесённый ущерб. В столице Приморья, по информации администрации Владивостока ущерб от прошедших ливневых дождей составил около 100 миллионов рублей.

Из-за огромного количества скопившейся в воды в водохранилищах Владивостока, было принято решение вызвать сброс, чтобы не допустить прорыв плотин. В связи с этим было принято решение об эвакуации населения из опасных районов пригорода.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что режим ЧС муниципального уровня был введён во Владивостоке. По информации «Примгидромет» штормовое предупреждение продлится в регионе до 30 августа. Масштаб последствий дождя в регионе сильно впечатляет — был затоплена часть территории перед аэропортом, размыло дороги, сошли сели, нарушилось движение поездов.

#Новости#Общество#Ливни#Владивосток#Режим ЧС
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