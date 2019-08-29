Власти Приморья ввели режим ЧС в регионе

По оценкам синоптиков, за два дня на Приморье вылилось свыше 150 миллиметров осадков. Все аварийные и коммунальные службы региона работают над устранением последствий ливневых дождей. В частности, во многих городах и сёлах перемыло дороги, произошёл обвал подпорных стен, а ливневые канализации оказались не готовы к такому большому потоку воды.