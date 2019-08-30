А как же вещи: что произошло на «Спортивке» во Владивостоке

Кадры с места событий распространили те, кто в утреннее время оказался на территории рынка, в соцсетях. В частности, в Instagram-паблике dps_vl пользователи распространили фотографии, где показана затопленная «Спортивка». Открытая часть популярного рынка краевого центра наполовину «погрузилась» в воду. На территории — продавцы в длинных резиновых сапогах. В момент, когда Владивосток находился во власти непогоды, рынок был ещё закрыт для посетителей. И, скорее всего, ущерба продукции он не нанёс.