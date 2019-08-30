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Posted 30 августа 2019, 05:38

Published 30 августа 2019, 05:38

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

А как же вещи: что произошло на «Спортивке» во Владивостоке

А как же вещи: что произошло на «Спортивке» во Владивостоке

30 августа 2019, 05:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Из-за мощного ливня, который ранним утром разбудил Владивосток, пострадали не только дороги и пешеходные зоны города. Ущерб нанесён и популярному рынку столицы Дальнего Востока, который за текущую неделю топит уже второй раз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кадры с места событий распространили те, кто в утреннее время оказался на территории рынка, в соцсетях. В частности, в Instagram-паблике dps_vl пользователи распространили фотографии, где показана затопленная «Спортивка». Открытая часть популярного рынка краевого центра наполовину «погрузилась» в воду. На территории — продавцы в длинных резиновых сапогах. В момент, когда Владивосток находился во власти непогоды, рынок был ещё закрыт для посетителей. И, скорее всего, ущерба продукции он не нанёс.

Другое мнение у пользователей соцсетей. Они начали опасаться того, что продавцы пострадали из-за непогоды. Пострадал и их товар.

«А что с вещами? На выходных хотела пойти туда. И что, нельзя теперь? Ой, страдаем не только мы, но и представители других стран. Огромное «Спортивное» озеро. Жестоко, конечно. Туда сегодня точно лучше не идти. Топит уже несколько раз этот рынок», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что столицы Дальнего Востока снова пострадала от утреннего ливня. Однако последний был агрессивней предыдущего. Ещё в ночные часы приморцы проснулись от сильного грохота. Сверкала молния. В дальнейшем на несколько транспортных средств сошёл грунт, некоторые дороги города превратились в «реки», а другие и вовсе закрыли для движения транспортных средств.

Вторую половину дня в пятницу, 30 августа, примоцам ещё придётся пережить. Но затем погода, судя по обещаниям Бориса Кубая, подготовила приятный сюрприз. На выходных выглянет солнце. И, скорее всего, жители региона даже смогут отправиться на пляж.

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#Новости#Общество#Владивосток#Рынок
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