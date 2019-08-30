Мировые лидеры, инвестиции и Памела Андерсон: как проходили прошлые ВЭФ в Приморье

Самый первый ВЭФ в Приморье на острове Русский был проведён в сентябре 2015 года, где собрались более 2,5 тысяч участников из 24 стран мира. Первым зарубежным почётным гостем мероприятия стал вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Освещали то событие порядка 550 журналистов различных российских и иностранных СМИ. Также среди гостей форума были голливудские киноактёры Памела Андерсон и Стивен Сигал. Кстати звезда сериала «Спасатели Малибу» обещала приехать в 2016 году, но так и не добралась до Приморья.