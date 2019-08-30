Мировые лидеры, инвестиции и Памела Андерсон: как проходили прошлые ВЭФ в Приморье

Posted 30 августа 2019, 00:34
Published 30 августа 2019, 00:34
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
2015
Из года в год Восточный экономический форум является одной из главных площадок для решения ключевых вопросов в мировой экономики, стоящие перед Россией и другими странами, а также развития новых отраслей промышленности и технологий и вопросов экономической интеграции дальневосточных регионов.
Самый первый ВЭФ в Приморье на острове Русский был проведён в сентябре 2015 года, где собрались более 2,5 тысяч участников из 24 стран мира. Первым зарубежным почётным гостем мероприятия стал вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян. Освещали то событие порядка 550 журналистов различных российских и иностранных СМИ. Также среди гостей форума были голливудские киноактёры Памела Андерсон и Стивен Сигал. Кстати звезда сериала «Спасатели Малибу» обещала приехать в 2016 году, но так и не добралась до Приморья.
Тогда же, на первом форуме ВЭФ президент России Владимир Путин заверил мировое и российское бизнес-сообщество, что развитие Дальнего Востока является одним из основных курсов в стране.
По итогам первого форума между участниками было подписано около 80 соглашений на сумму свыше одного триллиона рублей. Одним из важных итогов того форума стало соглашение о строительстве Амурского газоперерабатывающего предприятия между ПАО «Газпром» и Минвостокразвития.
2016
В 2016 году экономический форум посетили уже 3,5 тысяч участников и представители СМИ из 56 стран. Такое повышенное внимание со стороны общественности к форуму было обусловлено тем, что помимо президента России Владимира Путина в работе форума приняли участие южнокорейский лидер Пак Кын Хе и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
На этот раз, по итогам форума стало известно о более 200 заключенных соглашений на общую сумму 1,85 триллионов рублей. Из них одно из крупных соглашений касалось Приморского края. На 370,5 миллиардов рублей был подписан договор между Фондом развития Дальнего Востока и «Национальной химической группой» по производству минеральных удобрений в регионе.
2017
На третьем по счёту ВЭФ в 2017 году, на острове Русский собрались около 6 тысяч участников из более чем 60 стран мира. Самые многочисленные зарубежные делегации прибыли из соседних государств стран АТР Японии, Китая и Южной Кореи.
В том году между участниками форума было подписано 217 соглашений на сумму около 2,5 триллионов рублей. Из них на 630 миллиардов заключён контракт между «Корпорацией развития Дальнего Востока» и «Восточной нефтехимической компанией» по созданию производства по выпуску моторных масел Евро-5. Также инвесторы и представители государственных властей достигли договорённости по строительству завода минеральных удобрений на сумму 387,7 миллиардов рублей в Находке.
2018
В прошлом году, на четвёртом по счёту форуме помимо Китая, Японии, Южной Кореи, многочисленные делегации прибыли из США, Великобритании и Монголии. Как и в предыдущий раз число участников составило 6 тысяч человек. Освещали событие уже около полторы тысячи журналистов из различных стран. Среди зарубежных мировых лидеров, мероприятие посетили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Южной Кореи Ли Кан Ён.
На этот раз сумма всех 220 соглашений достигла отметки свыше трёх триллионов рублей. Из них самые крупные были заключены на реализацию проекта по освоению месторождений рудной зоны на Чукотке. Находкинский завод минеральный удобрений и Корпорация развития Дальнего Востока достигли договорённости о создании комплекса по производству метанола и аммиака. В том же году руководство Приморского края заключило около 50 соглашений, с привлечением в регион 120 миллиардов рублей.
Кроме того, по итогам всех четырёх форумов, около 2 тысяч презентованным инвестиционным проектам стали предоставляться меры государственной поддержки, из которых 237 введены в эксплуатацию.
По информации организаторов ежегодных форумов на Дальнем Востоке, общий объём вложенных инвестиций в проекты составляет около 3,8 триллионов рублей, в которые включено создание более 140 тысяч рабочих мест. По состоянию на июнь 2019 года, фактически получено пока только около 530 миллиардов рублей и создано около 47 тысяч рабочих мест. Все инвест-проекты были разделены на три программы: реализующиеся на «Территории опережающего развития», в «Свободной порте Владивосток» и вне «Территории опережающего развития».
В Приморском крае были реализованы два проекта по строительству шести свинокомплексов по программе ТОР в Михайловском районе с общей производительностью около 500 тысяч голов в год. Сейчас общий объём инвестиций составляет более 17 миллиардов рублей, которые дадут рабочие места 1000 человек. Из этой суммы фактически вложено пока что более 6 миллиардов рублей и создано 224 рабочих мест.
По программе «Свободный порт Владивосток» в регионе введены в эксплуатацию пять инвестиционных проектов в регионе в Артёме, Уссурийске и в столице Приморья. на текущий момент туда вложено более 7 миллиардов рублей и создано около 800 новых рабочих мест. Планируется что при полной реализации проекта с учётом вложения полного объёма инвестиций на сумму более 30 миллиардов рублей, количество рабочих мест увеличится до 13,5 тысяч.
2019
В этом году юбилейный пятый форум, по информации организаторов, кроме лидеров России, Японии и Монголии посетят премьер-министр Наренда Моди и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Одной из главных тем обсуждения будет налаживание диалога с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии и продолжения сотрудничества с ведущими государствами АТР.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке завершается подготовка к пятому Восточному экономическому форуму. Заключительная стадия проверки объектов форума состоится 31 августа. Также редакция агентства подготовила обзор экспозиции «Улица Дальнего Востока», где будут представлены 11 регионов ДФО.