Туалетная история: в Приморье начался судебный процесс по резонансному ЧП в школе

По данным РИА Новости, судебный процесс в городском округе должен был начаться ещё 20 августа, однако рассмотрение дела перенесли чуть более, чем на одну неделю. В ходе судебного процесса, который состоялся в Большом Камне, был допрошен сам школьник, который выступает пострадавшим. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что решение по данному делу, возможно, будет принято не сразу. На это потребуется несколько дней.