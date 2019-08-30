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Posted 30 августа 2019, 04:49

Published 30 августа 2019, 04:49

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Туалетная история: в Приморье начался судебный процесс по резонансному ЧП в школе

Туалетная история: в Приморье начался судебный процесс по резонансному ЧП в школе

30 августа 2019, 04:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Школьники
В приморском городе Большой Камень у мирового судьи начался судебный процесс по резонансному случаю в образцовой школе города. Историю о том, как родители окунули школьника с головой в унитаз, знают далеко за пределами Приморья, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным РИА Новости, судебный процесс в городском округе должен был начаться ещё 20 августа, однако рассмотрение дела перенесли чуть более, чем на одну неделю. В ходе судебного процесса, который состоялся в Большом Камне, был допрошен сам школьник, который выступает пострадавшим. Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что решение по данному делу, возможно, будет принято не сразу. На это потребуется несколько дней.

Напомним, в отношении многодетного отца было возбуждено уголовное дело за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Изначально мужчину заключили под стражу, но в дальнейшем его отпустили. В случае, если его вина будет полностью доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о резонансной истории, которая произошла в образцовой школе Большого Камня. В феврале текущего года один из родителей в школе окунул школьника с головой в унитаз. По данному факту возбуждено два уголовных дела. Пострадавший мальчик, который до этого проявлял агрессию по отношению к другим ученикам, находился в реабилитационном центре. Ситуацию взял под контроль старший помощник председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Игорь Комиссаров.

После «туалетного» скандала в приморской сфере образования произошли изменения. Так, с 18 марта с должности врио вице-губернатора региона ушёл Константин Межонов. Уволил губернатор Приморья Олег Кожемяко и Надежду Кочурову, которая занимала пост директора департамента науки и образования. С 20 марта приморские дети на время остались без защиты. Пост покинула уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе края Анна Личковаха.

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#Новости#Общество#Школьники#Владивосток#Большой Камень
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