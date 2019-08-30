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Posted 30 августа 2019, 03:12

Published 30 августа 2019, 03:12

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

В некоторых населённых пунктах Приморья жители больше суток сидят без света

В некоторых населённых пунктах Приморья жители больше суток сидят без света

30 августа 2019, 03:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Электричество
Проливные дожди уже четвёртый день достают проблемы жителям Приморья. В регионе произошли обрывы проводов и подтопления электростанций. Без света больше суток находятся жители Большого Камня и посёлка Угловое, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Дожди в Приморье, продолжающиеся уже четвёртые сутки, стали причиной отключения электричества в ряде населённых пунктов. В Партизанском районе края из-за разлива реки Постышевка и Тигровая произошло падение сразу нескольких опор линии электропередач в сёлах Наречное, Бровничи и Углекамск.

Как сообщили в «ДРСК», сейчас энергетики на местах работают над устранением причин аварий. После снижения уровня воды будет осмотрено оборудование и восстановлено электроснабжение

Также, по сообщению краевого департамента ЖКХ, за минувшие сутки в Приморье произошло 41 отключение электричества. В Большом Камне жители шести многоквартирных домов уже двое суток живут без света. На сутки лишились электричества и жители 50 частных домов в посёлке Угловое.

Сейчас энергетики работают во Владивостоке, Надеждинском и Хасанском районах. Основные причины отключений — обрывы проводов, подтопление подстанций.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что обильные дожди в Приморье стали причиной обвала грунта у жилого дома во Владивостоке. Огромный поток воды преодолел подпорную стену и ударил по двум припаркованным автомобилям. Несмотря на то что несколькими днями ранее произошёл аналогичный случай в столице Приморья, где пострадал один человек, водители продолжают парковать свои автомобили вблизи опасных мест.

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#Новости#Электричество#ЛЭП#Большой Камень
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