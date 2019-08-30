В некоторых населённых пунктах Приморья жители больше суток сидят без света

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что обильные дожди в Приморье стали причиной обвала грунта у жилого дома во Владивостоке. Огромный поток воды преодолел подпорную стену и ударил по двум припаркованным автомобилям. Несмотря на то что несколькими днями ранее произошёл аналогичный случай в столице Приморья, где пострадал один человек, водители продолжают парковать свои автомобили вблизи опасных мест.