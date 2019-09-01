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Posted 1 сентября 2019, 08:01

Published 1 сентября 2019, 08:01

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Электроснабжение в Приморье, которое было нарушено паводком, восстановлено

Электроснабжение в Приморье, которое было нарушено паводком, восстановлено

1 сентября 2019, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Электричество
Электроснабжение потребителей Приморских электрических сетей (филиал АО ДРСК), нарушенное прохождением паводка, восстановлено. В населённых пунктах, где выполнить ремонт повреждённых линий пока невозможно, организовано подключение дизельных электростанций, сообщает РИА «Восток-Медиа»

Паводковая и дорожная обстановка из-за отсутствия проездов и доступа к энергоустановкам пока не даёт возможности энергетикам в полном объёме развернуть аварийно-восстановительные работы. В связи с этим электроснабжение части потребителей п. Золотая Долина, Бровничи, одного микрорайона в г. Партизанске пока осуществляется от дизель-генераторных установок.

Энергетики ищут варианты перевода этих потребителей на централизованную систему электроснабжения. Так в Партизанске сегодня активно идетстроительство линии 6 кВ, взамен смытой паводком, протяженностью около 1 км. Уровень воды в реке Тигровой пока не даёт возможности начать восстановительные работы на энергообъектах в с. Бровничи. Ремонтные работы на повреждённых паводком ЛЭП будут организованы сразу же после падения уровня воды и возможности доставки на места материалов и техники.

Электроснабжение остальных потребителей приморского филиала ДРСК осуществляется в штатном режиме.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК — 8-800-1000-397

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