Электроснабжение в Приморье, которое было нарушено паводком, восстановлено

Энергетики ищут варианты перевода этих потребителей на централизованную систему электроснабжения. Так в Партизанске сегодня активно идетстроительство линии 6 кВ, взамен смытой паводком, протяженностью около 1 км. Уровень воды в реке Тигровой пока не даёт возможности начать восстановительные работы на энергообъектах в с. Бровничи. Ремонтные работы на повреждённых паводком ЛЭП будут организованы сразу же после падения уровня воды и возможности доставки на места материалов и техники.