Электроснабжение в Приморье, которое было нарушено паводком, восстановлено

Posted 1 сентября 2019, 08:01
Published 1 сентября 2019, 08:01
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Паводковая и дорожная обстановка из-за отсутствия проездов и доступа к энергоустановкам пока не даёт возможности энергетикам в полном объёме развернуть аварийно-восстановительные работы. В связи с этим электроснабжение части потребителей п. Золотая Долина, Бровничи, одного микрорайона в г. Партизанске пока осуществляется от дизель-генераторных установок.
Энергетики ищут варианты перевода этих потребителей на централизованную систему электроснабжения. Так в Партизанске сегодня активно идетстроительство линии 6 кВ, взамен смытой паводком, протяженностью около 1 км. Уровень воды в реке Тигровой пока не даёт возможности начать восстановительные работы на энергообъектах в с. Бровничи. Ремонтные работы на повреждённых паводком ЛЭП будут организованы сразу же после падения уровня воды и возможности доставки на места материалов и техники.
Электроснабжение остальных потребителей приморского филиала ДРСК осуществляется в штатном режиме.
Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!
Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.
Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».
О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК — 8-800-1000-397