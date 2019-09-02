НБАМР задолжала сорок тысяч рублей за коммунальные услуги

Согласно судебным актам, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Истец утверждает, что компания не оплатила налог в размере 44 277 рублей 80 копеек за период июнь 2018 — декабрь 2018 года.