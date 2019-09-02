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Posted 2 сентября 2019, 07:12

Published 2 сентября 2019, 07:12

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

НБАМР задолжала сорок тысяч рублей за коммунальные услуги

НБАМР задолжала сорок тысяч рублей за коммунальные услуги

2 сентября 2019, 07:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края требует с находкинского предприятия 44 278 рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа». Для взыскания средств с компании коммунальщикам пришлось обращаться в суд.

Согласно судебным актам, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт. Истец утверждает, что компания не оплатила налог в размере 44 277 рублей 80 копеек за период июнь 2018 — декабрь 2018 года.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что НБАМР задерживала выплату заработной платы некоторым сотрудникам. Сообщается, что работающие на предприятии люди месяцами не видят зарплаты. Отдельные люди ждут выплаты три месяца.

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, на территории Находкинской базы активного морского рыболовства было проведено три проверки Роструда. Все проверки прошли после обращения работников НБАМР.

Кроме того, Приморский арбитражный суд рассматривает заявление от предприятия «Дальтрансфлот». Компания требует от ПАО «НБАМР» деньги за неосновательное обогащение.

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#Новости#Экономика#Эксклюзив#СПАРК
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