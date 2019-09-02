В Приморье посиделки с друзьями завершились убийством и поножовщиной

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в квартире жилого дома в Находке взорвалась граната, от которой двое получили ранения и ещё два человека погибли на месте. Примечательно то, что взрыв гранаты и поножовщина произошли на соседних улицах с интервалом в неделю. Местные пользователи соцсетей уже называют район Заводской одним из самых опасных в городе.