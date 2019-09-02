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Posted 2 сентября 2019, 00:24

Published 2 сентября 2019, 00:24

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Приморье посиделки с друзьями завершились убийством и поножовщиной

В Приморье посиделки с друзьями завершились убийством и поножовщиной

2 сентября 2019, 00:24
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Убийство
Один труп и трое пострадавших — итог пьяных посиделок в квартире по улице Нахимовская в приморском городе Находка. По предварительной информации, жестокую расправу над собутыльниками совершил один человек, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Застольное веселье в одной из квартир по улице Нахимовская в Находке завершилась не так, как его планировали изначально. Под сильным воздействием алкоголя между собутыльниками вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Об инциденте сообщает местный инстаграм-паблик nhk_off, ссылаясь на очевидцев.

Как стало известно, один из молодых людей схватил нож и нанёс несколько ударов своих товарищам, среди которых были один парень и три девушки. Прибывшие на место происшествия госпитализировали раненных молодого человека и двух девушек. Ещё одну девушку спасти не удалось, она скончалась от множественных ножевых ранений и потери крови.

Информацию о жутком преступлении подтвердили источники в правоохранительных органах. Самого подозреваемого задержали в квартире, где произошла поножовщина. В скором времени ему будут предъявлены обвинения.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в квартире жилого дома в Находке взорвалась граната, от которой двое получили ранения и ещё два человека погибли на месте. Примечательно то, что взрыв гранаты и поножовщина произошли на соседних улицах с интервалом в неделю. Местные пользователи соцсетей уже называют район Заводской одним из самых опасных в городе.

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#Новости#Находка#Убийство#МВД России#СУ СКР
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