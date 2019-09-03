Это чьё-то кресло: как владивостокцы борются с ямами на дорогах города

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus пользователи рассказали о том, что в районе улицы Фадеева во Владивостоке появился диван. Причём появился он на месте ямы, которая образовалась на одной из дорог города. Кто именно выбрал такой способ борьбы — неизвестно, однако приморцы оценили чувство юмора человека с, возможно, очень хорошей фантазией.