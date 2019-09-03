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Posted 3 сентября 2019, 10:32

Published 3 сентября 2019, 10:32

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

Это чьё-то кресло: как владивостокцы борются с ямами на дорогах города

Это чьё-то кресло: как владивостокцы борются с ямами на дорогах города

3 сентября 2019, 10:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
В одном из районов Приморья появился диван. Причём появился он на месте, где приморцы явно не ожидали его увидеть. Очевидцы тут же опубликовали кадры с места событий в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus пользователи рассказали о том, что в районе улицы Фадеева во Владивостоке появился диван. Причём появился он на месте ямы, которая образовалась на одной из дорог города. Кто именно выбрал такой способ борьбы — неизвестно, однако приморцы оценили чувство юмора человека с, возможно, очень хорошей фантазией.

«Походу миллионы на это выделил. Изюминка в декоре асфальта. Это чьё-то кресло. А вот кому оно принадлежит, интересно», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что прошедшие ливневые дожди в Приморье привели к подтоплению дорог во многих районах. До сих пор ограничен проезд к шести населённым пунктам в регионе. Аварийные и коммунальные службы продолжают восстанавливать дорожное сообщение в крае.

Кроме того, пострадали дороги и в столице Дальнего Востока. Водители неоднократно жаловались, что на некоторых автодорогах Владивостока вместо гладкого дорожного полотна наблюдаются ямы и другие дефекты.

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#Новости#Общество#Владивосток#Ямы на дорогах#Ямы
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