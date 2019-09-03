Это чьё-то кресло: как владивостокцы борются с ямами на дорогах города

Posted 3 сентября 2019, 10:32
Published 3 сентября 2019, 10:32
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
В социальной сети Instagram в паблике dpskontrol_125rus пользователи рассказали о том, что в районе улицы Фадеева во Владивостоке появился диван. Причём появился он на месте ямы, которая образовалась на одной из дорог города. Кто именно выбрал такой способ борьбы — неизвестно, однако приморцы оценили чувство юмора человека с, возможно, очень хорошей фантазией.
«Походу миллионы на это выделил. Изюминка в декоре асфальта. Это чьё-то кресло. А вот кому оно принадлежит, интересно», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что прошедшие ливневые дожди в Приморье привели к подтоплению дорог во многих районах. До сих пор ограничен проезд к шести населённым пунктам в регионе. Аварийные и коммунальные службы продолжают восстанавливать дорожное сообщение в крае.
Кроме того, пострадали дороги и в столице Дальнего Востока. Водители неоднократно жаловались, что на некоторых автодорогах Владивостока вместо гладкого дорожного полотна наблюдаются ямы и другие дефекты.