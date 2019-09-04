Назван самый распространённый размер груди у российских женщин

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй). В Иркутске и Екатеринбурге больше интересовались бельем размера А (первого), в Краснодаре, Челябинске и Ижевске — С (третий), еще в десяти крупнейших городах спросом пользуется размер D (четвертый).