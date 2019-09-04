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Posted 4 сентября 2019, 07:24

Published 4 сентября 2019, 07:24

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Назван самый распространённый размер груди у российских женщин

4 сентября 2019, 07:24
Специалисты одной из торговых площадок России провели исследование, чтобы выяснить, какой размер груди у россиянок наиболее часто встречается. Результаты оказались удивительными, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Самым распространенным размером груди среди российских женщин оказался второй. При этом отмечается, что у жительниц городов-миллионников чаще бывает грудь четвертого размера.

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй). В Иркутске и Екатеринбурге больше интересовались бельем размера А (первого), в Краснодаре, Челябинске и Ижевске — С (третий), еще в десяти крупнейших городах спросом пользуется размер D (четвертый).

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Владивосток замкнул десятку первых в рейтинге городов, где живут самые алчные женщины. Как показал социологический опрос, самые алчные женщины оказались жительницами Саранска, Москвы и Краснодара.

Участницам опроса задавались вопросы, которые напрямую касались критериев выбора спутника жизни. Женщины, участвовавшие в опросе указали, что важнейшим фактором при выборе мужчины является любовь. Этот вариант выбрали 62% респондентов. Следом за любовью идут надёжность и доход. На последнем месте находится репутация. Её выбрал всего один процент респондентов.

#Новости#Общество#Россия
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