Политика в Приморье снова стала интересной

— У людей меняется менталитет — и у избирателей, и у тех, кто баллотируется на те или иные должности. Долгое время к избирательным кампаниям применялись примитивные подходы, и люди устали от шаблонных обещаний. Устали от того, что после выборов ничего не меняется. Люди разочарованы подходами политтехнологов и невыполненными обещаниями. И это разочарование приводит к тому, что электорат и кандидаты становятся более пассионарными. Победителем в этой ситуации будет тот, кто меньше думает о себе, а больше — о людях. Подходы, которые были применимы еще пару лет назад, уже не работают. Сегодня участники выборов должны быть, прежде всего, искренними перед своими избирателями, — убежден руководитель Дальневосточного филиала Фонда «Русский Мир» Александр Зубрицкий.