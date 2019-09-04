Политика в Приморье снова стала интересной

Posted 4 сентября 2019, 09:26
Published 4 сентября 2019, 09:26
Modified 17 августа 2022, 09:06
Updated 17 августа 2022, 09:06
Даже на выборах поселенческого уровня, где на каждый мандат раньше едва набиралось по два претендента, теперь настоящее соревнование. А у избирателей вновь растет интерес к участию в политике.
Владивосток, новоявленная столица Дальнего Востока, в 2019 году получил передышку после нескольких лет политической неопределенности. В Единый день голосования здесь состоятся только довыборы одного из 35 депутатов гордумы. Традиционно подобные «внеплановые» кампании не вызывают большого интереса ни у политиков, ни у избирателей. Но только не в этот раз: количество выдвинутых кандидатов в депутаты по округу № 9 составило 16 человек, а статус зарегистрированного кандидата получили семеро. В том числе два самовыдвиженца, что совсем недавно считалось исключительным случаем. Наконец, еще одна особенность довыборов во Владивостоке укладывается в федеральный тренд: до финиша не дошел кандидат от «Единой России» Александр Шурыгин, снявший свою кандидатуру.
— Раньше на выборах мы, как правило, видели только одного или двух кандидатов. Это те, кто проводил встречи, приносил газеты. За них и голосовали — за тех, кого запомнили. Сейчас «на виду» больше кандидатов, каждый поделился своей программой. А значит, у жителей стало больше возможностей для выбора, — говорит Валентина Петрова, старшая одного из домов в Первомайском районе Владивостока, где проходят довыборы в гордуму.
«Ленивая» поначалу избирательная кампания в «спальном» районе быстро обрела оттенок скандальности. На этапе регистрации наиболее громким событием стал отказ в регистрации кандидату «Партии роста» Кириллу Батанову по причине высокой доли недействительных подписей за его выдвижение. Избирательный штаб Батанова пытался оспорить данное решение в суде, но безуспешно: в итоговый список кандидатов представитель «Партии роста» не вошел. Ближе к выборам кандидат-самовыдвиженец Максим Масаров попытался через суд отменить регистрацию своего визави Виталия Горичева, но также безуспешно. Но главные события развернулись после начала досрочного голосования — видя его масштабы, представители ЛДПР, КПРФ и «Партии роста» сформировали ситуативную «коалицию» по наблюдению за ходом «досрочки». Собранные ими материалы были направлены в прокуратуру и Центризбирком РФ.
В Находке, где в 2019 году избирают депутата Заксобрания Приморья по округу № 19, зарегистрированных самовыдвиженцев нет. В кампании участвуют представители пяти партий, представленных в краевом парламенте, которые освобождены от сбора подписей в свою поддержку. Довыборы в краевой парламент также приобрели достаточно конкурентный характер, несмотря на то, что полномочия вновь избранного депутата завершатся уже в 2021 году вместе с полномочиями нынешнего созыва ЗС ПК.
— Конкуренцию на выборах в органы власти можно оценить только положительно. Что касается избирателей, то после прошлогодних выборов губернатора приморцы почувствовали, что их мнение что-то значит. Почувствовали, что могут влиять на власть. То есть протест трансформировался в активную гражданскую позицию и желание участвовать в выборах, — уверен заслуженный врач РФ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины Анатолий Беляев.
Еще один крупный город Приморья, Уссурийск, 8 сентября избирает новый состав городской думы. По сравнению с кампанией 2014 года количество выдвинутых кандидатов увеличилось почти вдвое. Росту конкуренции, в том числе, способствовала отмена партийных списков на выборах в местный парламент и переход на полностью мажоритарную систему. 26 мандатов распределят среди 125 человек, большинство из которых выдвинуто пятью партиями, представленными в ЗС ПК. Также в Думу УГО выдвинулись два кандидата от «Партии дела» и один — от «Казачьей партии Российской Федерации» и самовыдвиженцы.
В Октябрьском районе в выборах участвуют «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, а также самовыдвиженцы. А в Дальнереченске, где на 19 депутатских мест в гордуме нового созыва претендуют 107 человек, более половины из них выдвинуто пятью политическими партиями, представленными в Законодательном Собрании. Отметим, что обладающая большинством в нынешнем созыве «Единая Россия» намерена сделать ставку на действующих депутатов — из 19 ее кандидатов 12, включая председателя Александра Павлова, уже имеют опыт депутатской работы.
— У людей меняется менталитет — и у избирателей, и у тех, кто баллотируется на те или иные должности. Долгое время к избирательным кампаниям применялись примитивные подходы, и люди устали от шаблонных обещаний. Устали от того, что после выборов ничего не меняется. Люди разочарованы подходами политтехнологов и невыполненными обещаниями. И это разочарование приводит к тому, что электорат и кандидаты становятся более пассионарными. Победителем в этой ситуации будет тот, кто меньше думает о себе, а больше — о людях. Подходы, которые были применимы еще пару лет назад, уже не работают. Сегодня участники выборов должны быть, прежде всего, искренними перед своими избирателями, — убежден руководитель Дальневосточного филиала Фонда «Русский Мир» Александр Зубрицкий.
Повышению интереса к выборам муниципальных депутатов способствует и механизм отбора мэров по конкурсу, действующий в крае с 2014 года. Избиратели хорошо понимают: депутаты, за которых они проголосуют 8 сентября, в будущем определят, кто возглавит их муниципалитет. В Уссурийске именно такая ситуация — завершающий свой пятилетний срок сити-менеджер Евгений Корж для того, чтобы получить возможность стать главой города по конкурсу, заинтересован в формировании лояльного депутатского корпуса.
Значительное число претендентов на мандаты стало отличительной чертой и некоторых избирательных кампаний на уровне поселений. В административном центре Хасанского района, Славянке, где в 2019 выбирают депутатов муниципального комитета, на 15 мандатов претендуют 59 человек. В том числе «Единая Россия» и ЛДПР выдвинули по 15 кандидатов, КПРФ — трех, а «Справедливая Россия» — двух. Остальные участники выборов — самовыдвиженцы, за многими из которыхстоят известные в крае политики и бизнесмены. Поэтому высокую конкуренцию на этих выборах можно объяснить значимостью Славянки как экономического (порт), так и политического центра.