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Posted 8 сентября 2019, 02:43

Published 8 сентября 2019, 02:43

Modified 17 августа 2022, 09:06

Updated 17 августа 2022, 09:06

В Иркутской области открылись избирательные участки

В Иркутской области открылись избирательные участки

8 сентября 2019, 02:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Эксклюзив
В Иркутской области в единый день голосования открылось более 1225 избирательных участков. Населению региона предстоит избрать глав районов, городских и сельских поселений, мэров городов, а жителям ряда территорий также и муниципальных депутатов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В общей сложности сегодня в области проходят 68 избирательных кампаний различного уровня в 55 муниципальных образованиях.

Утро единого дня голосования началось в области спокойно. Как сообщили в избирательной комиссии Иркутской области, освещать ход голосования будут 210 корреспондентов 44 СМИ, аккредитованных облизбиркомом. Кроме того, интернет-пользователи смогут следить за происходящим на избирательных участках в онлайн-режиме на сайте nashvybor2019.ru. Для этого в помещениях для голосования 50 УИК (35 — в Иркутске и 15 — в Иркутском районе) ведется видеонаблюдение.

Эксперты отмечают, что основное внимание приковано к голосованию за депутатов Думы Иркутска.

«Дело в том, что новому депутатскому корпусу предстоит избирать главу города, которым сейчас является Дмитрий Бердников. Соответственно на этих выборах столкнулось сразу несколько групп интересов в первую очередь со стороны политико-финансовых групп. Не стоит забывать и о том, что в условиях падения политических акций губернатора Сергея Левченко в борьбу за Думу включились и представители КПРФ. В прошлом году они уже показали достойный результат на выборах ЗакСобрания области, но вот получится ли в этот раз повторить успех на фоне скандалов с губернатором — вопрос открытый. Для „Единой России“ эти выборы также крайне непростые. Всё-таки по-прежнему сохраняется высокий антирейтинг после федеральных инициатив с прошлого года. Однако сейчас „партия власти“ выглядят более уверенно в региональной повестке, поэтому шансы на победу сохраняют довольно высокие», — прокомментировал политолог Павел Наливайко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в Единый день голосования губернатора выбирают жители Забайкальского края и Сахалинской области.

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