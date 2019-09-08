В Иркутской области открылись избирательные участки

«Дело в том, что новому депутатскому корпусу предстоит избирать главу города, которым сейчас является Дмитрий Бердников. Соответственно на этих выборах столкнулось сразу несколько групп интересов в первую очередь со стороны политико-финансовых групп. Не стоит забывать и о том, что в условиях падения политических акций губернатора Сергея Левченко в борьбу за Думу включились и представители КПРФ. В прошлом году они уже показали достойный результат на выборах ЗакСобрания области, но вот получится ли в этот раз повторить успех на фоне скандалов с губернатором — вопрос открытый. Для „Единой России“ эти выборы также крайне непростые. Всё-таки по-прежнему сохраняется высокий антирейтинг после федеральных инициатив с прошлого года. Однако сейчас „партия власти“ выглядят более уверенно в региональной повестке, поэтому шансы на победу сохраняют довольно высокие», — прокомментировал политолог Павел Наливайко.