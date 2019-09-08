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Posted 8 сентября 2019, 04:00

Published 8 сентября 2019, 04:00

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Здание администрации в Приморье осталось без крыши

8 сентября 2019, 04:00
Сюжет
Происшествие
В Артёмовском городском округе, из-за сильного ветра пострадало здание администрации Артёма. Пользователи уже успели рассказать о произошедшем в соцсетях. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

В социальной сети Instagram в паблике dps.control очевидцы пояснили, что ранним утром в воскресенье, 8 сентября, ЧП случилось возле здания администрации Артёма. Сильный ветер «снёс» крышу здания мэрии. Очевидцы смогли только на камеру мобильного телефона запечатлеть то, что осталось от крыши.

Другие подписчики отметили, что, судя по кадрам видеоматериала, здание якобы не похоже на мэрию. Они усомнились в том, что, из-за сильного ветра, пострадала не администрация, а какое-то другое государственное учреждение. Но они не смогли указать, какое именно здание могло пострадать.

«Что-то на администрацию не тянет. А вы уверены, что это у здания администрации „сдуло“ крышу», — высказали свои мнения пользователи соцсетей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что только в некоторых районах идёт дождь из-з прохождения тайфуна «Линлин». Остальные районы края страдают от сильного порывистого ветра, который, кстати, уже успел снести несколько деревьев, дорожных знаков.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Артём#Администрация
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