Здание администрации в Приморье осталось без крыши

Другие подписчики отметили, что, судя по кадрам видеоматериала, здание якобы не похоже на мэрию. Они усомнились в том, что, из-за сильного ветра, пострадала не администрация, а какое-то другое государственное учреждение. Но они не смогли указать, какое именно здание могло пострадать.