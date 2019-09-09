Во Владивостоке пока мужчина тонул, очевидцы снимали его на телефон

Posted 9 сентября 2019, 04:37
Published 9 сентября 2019, 04:37
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказала свидетельница происшествия в бухте Стеклянная, вчера, 8 сентября, чуть не утонул один из отдыхающих. Отбойные волны уносили оказавшегося в водной ловушке мужчину всё дальше от берега. Видео с происшествием с комментариями девушки было опубликовано в инстаграм-сообществе dps.control.
Абсурдности ситуации по словам свидетельницы происшествия добавлял тот факт, что пока мужчина просил о помощи, свидетели происшествия снимали происходящее на телефон, а кто-то даже делал снимки на фоне моря и утопающего мужчины, стараясь не замечать его.
Пока одни делали снимки, группа из молодых людей пыталась спасти мужчину, делая всё возможное для этого. Ему кидали спасательные канаты и пытались подбодрить тонущего, чтобы тот не паниковал и попробовал самостоятельно добраться до каната.
Однако поняв, что мужчина не сможет справится с бедой в одиночку, один из молодых парней прыгнул в самую пучину волн и подплыл к утопающему. Обхватив за спасательный буек пострадавшего, парень начал тащит его к берегу. Обстоятельства ухудшало то, что волны не прекращались, из-за чего спаситель часто терял свои силы. Однако в конечном итоге ситуация, к счастью, завершилась благополучно. Уже на берегу молодого парня благодарили все отдыхающие и пожимали ему руку, а после он уехал на своей машине, так и не сказав, как его зовут.
«Я запомнила номер его машины Е 707 НВ или ВН бордовая машина седан. Считаю, что его надо наградить» — написала автор видео.
Комментарии под постом с видео разделились на две группы. Одни благодарили неизвестного героя и питали надежду на то, что о нём будет известно куда больше чем сейчас, а вторые обрушились с критикой на тех людей, которые несмотря на погодные условия продолжают купаться, тем самым подвергая опасности не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто их спасает.
«Парень молодец! Дай Бог тебе здоровья и счастья», «Низкий поклон парню! Смелый, сильный, неравнодушный! Спасибо родителям за воспитание» — писали интернет-пользователи.
«На Патрокле тоже огромные волны. И к моему удивлению толпа купающихся. И даже дети там были. Я не понимаю, зачем в такие волны лезть в воду».
«На Шаморе так же были волны, причём буруны шли один за другим. Народа просто тьма в воде было и мамочки с малышами, и дети, и подростки. Не очень-то люди задумывались в этот момент о своей жизни», — недоумевали другие пользователи.
«Люди совсем сошли с ума со своими телефонами. Что за манера пошла снимать всё, а не помогать и спасать людей. Протянуть человеку руку помощи в наше время смогут лишь единицы», — добавил один из комментаторов.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Находке чуть не утонул семилетний мальчик, оказавшийся в одночасье без присмотра. Ребёнка удалось спасти, когда его заметила женщина, которая следила за купающимися детьми.