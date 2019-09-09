Во Владивостоке пока мужчина тонул, очевидцы снимали его на телефон

Однако поняв, что мужчина не сможет справится с бедой в одиночку, один из молодых парней прыгнул в самую пучину волн и подплыл к утопающему. Обхватив за спасательный буек пострадавшего, парень начал тащит его к берегу. Обстоятельства ухудшало то, что волны не прекращались, из-за чего спаситель часто терял свои силы. Однако в конечном итоге ситуация, к счастью, завершилась благополучно. Уже на берегу молодого парня благодарили все отдыхающие и пожимали ему руку, а после он уехал на своей машине, так и не сказав, как его зовут.