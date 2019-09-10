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Posted 10 сентября 2019, 06:02

Published 10 сентября 2019, 06:02

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

Школы и детские сады закрылись в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Школы и детские сады закрылись в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

10 сентября 2019, 06:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi .
Сюжет
Школьники
Паводковая ситуация в Хабаровском крае сложная. Уровень воды в реке Амур составляет почти 9 метров. Город снова страдает от циклона, который обрушился на минувших выходных. Учебный процесс в некоторых образовательных учреждениях прерван, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Информация о гидрологической ситуации появилась на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре. Так, уровень воды в Амуре сильно поднялся из-за циклона, который обрушился на город в воскресенье, 8 сентября. Из-за этого некоторые улицы оказались в числе затопленных, схемы движения автобусов изменились. Обострилась ситуация и тем, что в числе затопленных остаются подвальные помещения в школах и детских садах, где сейчас нет воспитанников. Уровень воды там достиг 1,5 метра.

В частности, в 30 образовательных учреждениях подтоплены подвалы. Особенно сложная ситуация в детских садах № 25, 134, 100, школах 29, 30, 36, 38.

Некоторых жителей города отправили в пункты временного размещения. Там сейчас находятся 58 человек.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Дальний Восток#Хабаровск#Школьники#Потоп
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