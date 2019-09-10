Школы и детские сады закрылись в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Информация о гидрологической ситуации появилась на сайте администрации Комсомольска-на-Амуре. Так, уровень воды в Амуре сильно поднялся из-за циклона, который обрушился на город в воскресенье, 8 сентября. Из-за этого некоторые улицы оказались в числе затопленных, схемы движения автобусов изменились. Обострилась ситуация и тем, что в числе затопленных остаются подвальные помещения в школах и детских садах, где сейчас нет воспитанников. Уровень воды там достиг 1,5 метра.