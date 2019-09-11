В Приморье 35-летний извращенец отправлял ребёнку порно-фотографии

Posted 11 сентября 2019, 04:58
Published 11 сентября 2019, 04:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Подробности этой истории корреспонденту агентства рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Так, 35-летний мужчина прошлой зимой ввязался в переписку с 11-летним ребёнком в соцсети «ВКонтакте». Помимо того, что он писал всякие непристойные вещи, мужчина отправлял собеседнику порно-снимки. К счастью, об этом узнали родители — так и удалось вывести преступника на чистую воду.
Сейчас извращенца ждёт суд (пятая часть 132 статья УК РФ). При этом доподлинно известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление и отбывал наказание.
РИА «Восток-Медиа» писало о другой довольно резонансной истории. Приморец несколько лет насиловал маленьких детей и снимал половые акты на видеокамеру.