В Приморье 35-летний извращенец отправлял ребёнку порно-фотографии

Подробности этой истории корреспонденту агентства рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю. Так, 35-летний мужчина прошлой зимой ввязался в переписку с 11-летним ребёнком в соцсети «ВКонтакте». Помимо того, что он писал всякие непристойные вещи, мужчина отправлял собеседнику порно-снимки. К счастью, об этом узнали родители — так и удалось вывести преступника на чистую воду.