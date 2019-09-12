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Posted 11 сентября 2019, 23:39

Published 11 сентября 2019, 23:39

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Наконец-то: синоптики Приморья сообщили приятную новость

11 сентября 2019, 23:39
Сюжет
Погода
Новые тропические штормы не угрожают Приморскому краю. С таким заявлением выступили местные синоптики, передаёт РИА «Восток-Медиа».

По данным «Примпогоды», буквально 10 сентября в Тихом океане появилась новая тропическая депрессия. Однако стихия не получит должного развития и Приморье не заденет.

Кроме того, синоптики рассказали, что стало с тайфуном «Факсай», который в начале недели вышел на Японии, где натворил много бед. К счастью, на погоде в Приморском крае это тоже никак не отразилось. Тайфун трансформировался до послетропического шторма и отправился в Тихий океан.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что несмотря на отсутствие дождей, на край надвигается новая напасть. Во-первых, в регионе ощутим похолодало — наступила пора, когда по вечерам и утром очень холодно, а днём стоит жара. Во-вторых, синоптики обещают краю первые заморозки, причём, уже на этой неделе.

#Новости#Общество#Погода#Прогноз погоды#Тайфун
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