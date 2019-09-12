Наконец-то: синоптики Приморья сообщили приятную новость

Posted 11 сентября 2019, 23:39
Published 11 сентября 2019, 23:39
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
По данным «Примпогоды», буквально 10 сентября в Тихом океане появилась новая тропическая депрессия. Однако стихия не получит должного развития и Приморье не заденет.
Кроме того, синоптики рассказали, что стало с тайфуном «Факсай», который в начале недели вышел на Японии, где натворил много бед. К счастью, на погоде в Приморском крае это тоже никак не отразилось. Тайфун трансформировался до послетропического шторма и отправился в Тихий океан.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что несмотря на отсутствие дождей, на край надвигается новая напасть. Во-первых, в регионе ощутим похолодало — наступила пора, когда по вечерам и утром очень холодно, а днём стоит жара. Во-вторых, синоптики обещают краю первые заморозки, причём, уже на этой неделе.