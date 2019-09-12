Наконец-то: синоптики Приморья сообщили приятную новость

Кроме того, синоптики рассказали, что стало с тайфуном «Факсай», который в начале недели вышел на Японии, где натворил много бед. К счастью, на погоде в Приморском крае это тоже никак не отразилось. Тайфун трансформировался до послетропического шторма и отправился в Тихий океан.